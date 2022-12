Stadion i loděnice nedostaly dotaci, Hradec chce po žalobách jednat s NSA

V prvním případě Hradec nesouhlasil se zamítavým stanoviskem k dotaci ve výši 296,2 milionu korun na budování multifunkčního fotbalového stadionu.

Nyní jde k soudu i výstavba nové loděnice na pravém břehu řeky Orlice. Hradec stála 19,9 milionu korun, od Národní sportovní agentury (NSA) mohl dostat více než 16 milionů. Podle města však narazil na chybný výklad v zadávacích podmínkách. Protože mezi Hradcem Králové a NSA jde už o druhý konflikt, město si přeje setkání nových reprezentací obou institucí, aby si spory vyjasnily.

Za Hradec by se do Prahy měla vydat delegace vedená primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK), přijetí očekává od šéfa NSA Ondřeje Šebka, jenž nastoupil do funkce 1. prosince. Šebek pracoval 20 let na různých pozicích v pardubickém hokejovém klubu.

„Chceme vstoupit do jednání s NSA. Není dobré, aby město mělo tolik správních žalob. Rozhodně nechceme být vůči NSA potížistou, chceme se bavit. Ale když jsme přesvědčeni, že dotační podmínky nejsou nastaveny a vyhodnoceny dobře, pochopitelně na sobě nenecháme štípat dříví,“ řekla Springerová.

Avšak možnost, že by město mohlo stáhnout správní žalobu kvůli dotacím na multifunkční stadion, nevyloučila. Hradec by v tomto případě uznal pochybení a vzal by zpět žádost bývalého vedení města, jež dokonce usilovalo o zrušení výzvy, v níž bylo 900 milionů. Uspěly pouze sportovní projekty v Brně, Jihlavě a Kladně.

Podle nového vedení by rozhodnutí soudu v případě dotace na multifunkční arénu mělo následovat během několika týdnů. Nyní již bývalý předseda NSA Filip Neusser dokonce mluvil o tlaku předchozího politického vedení Hradce, pod kterým se ocitl.

Úvahy o stažení žaloby však nejsou tak překvapivým krokem. Nynější zástupci pětikoalice se totiž ještě coby opoziční zastupitelé domnívali, že spory s NSA nejsou příliš taktické i kvůli případným dalším sportovním dotacím.

Loděnice naráží na mapy

A přesně tyto obavy se nyní i naplňují, byť se nelze domnívat, že v případě loděnice jde o odvetu NSA za přidělávané potíže. Nová správní žaloba chce napadnout zadávací podmínky, konkrétně pak klauzuli, podle které do 15 kilometrů nesmí být sportoviště stejného charakteru.

Podle výkladu map NSA se s žádostí Hradce Králové dostala do konfliktu loděnice v Černožicích. Město tím přišlo o klíčových deset bodů, právě kvůli čemuž by na dotaci přes 16 milionů korun nedosáhlo.

„Město se domnívalo a spočítalo, že podmínku splňuje, nicméně NSA počítala vzdálenost vzdušnou čarou, takže se dostala ke zcela jinému výsledku. Nám se zdá, že to není zcela transparentní postup. Považujeme to za diskriminační a nesouhlasíme, protože to opravdu není v pořádku,“ zdůraznila primátorka.

A náměstek Lukáš Řádek (TOP 09) ji doplnil: „V případě loděnice v Černožicích navíc ta metoda výpočtu vzdušnou čarou nevychází. I kdyby se to měřilo vzdušnou čarou, o 200 metrů bychom měli pravdu my.“

Stavba hradecké kanoistické loděnice začala v létě a dvoupatrová budova se skladem lodí a zázemím již stojí. Hradec stanovil cenový limit 22 milionů korun, ale firma Redomo se zavázala naúčtovat si jen 19,9 milionu.

Šebek chce žádosti zrychlit

Nový šéf NSA Ondřej Šebek slíbil, že se pokusí zlepšit komunikaci. Právě na mlčení agentury si nyní již bývalé vedení města stěžovalo. Neúspěšní žadatelé, včetně případu hradecké fotbalové arény, se o výsledcích řízení dozvěděli z médií již na začátku ledna, oficiální vyjádření však do hradecké datové schránky dorazilo až v polovině dubna.

NSA bude v příštím roce rozdělovat 6,9 miliardy korun a nový předseda chce proces zrychlit a současně systém dotačních výzev, kterých letos agentura vypisovala více než tři desítky, zjednodušit. Chce také určit sporty, které by při financování měly mít prioritu.

„Je fér říct, že Česká republika nemá kapacitu podporovat 80 nebo 100 sportů na úrovni mezinárodní konkurence. Pokud se podaří dostat víc peněz do sportu, tak by to mělo jít do prioritizovaných sportů,“ uvedl Šebek.

Podle něj by se parametry podpory mohly opírat mimo jiné o tradici, diváckou sledovanost, realitu šancí na úspěch nebo o klimatické podmínky.