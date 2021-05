Jeskyňáři ručně vynášejí kameny při obnově zavalené štoly pod Sněžkou

Důl Kovárna Vstup do Kovárny je v nadmořské výšce 1 034 metrů, plánovaný východ leží v 955 metrech. Albeřičtí speleologové začali důlní dílo zkoumat v roce 1988. První turisté se do nejstarší části dolu podívali v roce 2004, o sedm let později jeskyňáři otevřeli druhý prohlídkový okruh. Dnes je možné po nerezových žebřících sestoupit 50 metrů pod zem do mezipatra, které vzniklo také v 50. letech. I tady je k vidění část důlní techniky. V současnosti je jedinou hornickou památkou ve východních Čechách, která prohlídky podzemí nabízí, bývalý měděný důl Bohumír v Jívce na Trutnovsku. Veřejnosti se otevřel v roce 2015, přístupná trasa měří 300 metrů.