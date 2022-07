Zestárla, přesto svítí. Historii opravené Kosti přibližuje i 3D projekce

Reportér iDNES.cz vyrazil do Českého ráje na prohlídku. Změny jsou patrné už na první pohled, další čekají uvnitř. Návštěvníci si pochvalují zejména videoprojekci, jež po stoletích mapuje proměny hradu, který podle písemných pramenů založil Beneš z Vartenberka.

„Čekají na vás nově zpřístupněné hradní prostory, expozice s 3D prvky a moderní turistické zázemí,“ uvedla při zahájení sezony ředitelka památek společnosti Kinský dal Borgo Martina Kubešová.

Návštěvníci poznají změny už díky novému dláždění a vápenné omítce. „Velmi důležitá byla sanace hradebních zdí, odstranění biologické vrstvy a oživení kamene, který získal odolnost a vydrží pro příští generace. Přespárování je rovněž viditelné a z reakcí víme, že si toho lidé hodně všímají. Naopak nepoznají, že areál je odvodněný. To je pro Kost velice podstatná část rekonstrukce, protože se zabrání vsakování dešťové vody a další degradaci skalního masivu,“ vylíčil před časem kastelán hradu Jan Macháček.

Po výstupu na hradní parkán, kde se našly pozůstatky stájí a někdejší brány, návštěvníci místo někdejší travnaté plochy najdou vydlážděné prostranství s půdorysy dávných objektů naznačených v dlažbě. Mohou si tak udělat lepší představu o tehdejší podobě hradu. Díky tamním archeologickým nálezům se podařilo zjistit, že hrad je ještě o 100 let starší, než se dosud uvádělo. Historie tedy sahá až do 13. století.

Všechny okruhy jsou tak trochu nové

„Tady stávala původní brána, byla tedy na skále o poznání výše než dnes. Později ji Petr z Vartenberka, syn Beneše, nechal vytěžit a materiál použil na stavbu hradu,“ vysvětluje průvodkyně Kateřina Rojková a ukazuje, kde stávala původní hradní věž:

„Na hlavním nádvoří se dělal nový povrch a odvodnění a právě pod kaplí svaté Anny se našly pozůstatky bergfritové věže, která tu stávala za Beneše z Vartenberka. Na jejím místě stojí věžový palác, který nechal postavit jeho syn Petr.“

Ve spodním patře věže je nová expozice s modelem hradu ze 17. století a na velké obrazovce běží 3D vizualizace hradu zachycující jeho budování. „Dá se říci, že všechny okruhy jsou tak trochu nové,“ podotýká průvodkyně, která na Kosti provází čtvrtým rokem. Může srovnávat:

„Jsem velmi ráda, že se rekonstrukce uskutečnila. Návštěvníkům se teď daleko lépe orientuje, jak hrad dříve vypadal. Dříve jsme se jim to snažili přiblížit výkladem, ale když to mohou přímo vidět, je to mnohem pochopitelnější. A samozřejmě hrad teď vypadá nádherně.“

„Prohlédnout si vizualizaci je skvělé“

Kost mohou obdivovat turisté, kteří jsou v Českém ráji poprvé, i ti, kteří ji důvěrně znají.

„Prohlídka byla krásná. Kost jsem znal jen z obrázků a jsem příjemně překvapený. Jsem velkým příznivcem moderních způsobů přiblížení historie památek. S rodinou chodíme i po takových, z nichž se dochovaly pouze zbytky, a vím, že je velmi těžké lidem vysvětlit, kde co stálo. Když si návštěvník může prohlédnout hmotovou dispozici nebo vizualizaci, je to skvělé. Zaujalo mě ztvárnění přestaveb Kosti, to je na vysvětlení velmi složité. Video je opravdu velkým pomocníkem. Líbí se mi i to, že když se sem člověk blíží, do poslední chvíle nic nevidí, a najednou se před ním v údolí objeví takový majestátní hrad,“ pochvaluje si Petr Kačírek z Plzně, který pracuje jako IT analytik a zároveň studuje historii.

Práce přinesly četné poznatky o historii památky, která je majetkem rodiny Kinský dal Borgo. Překvapením byl třeba objev varny v hradním pivovaru. Klíčové však bylo zjištění o stáří hradu.

„Dostáváme se tak nikoli do 14. století, ze kterého pochází první písemná zmínka, ale víme, že už ve 13. století tady hrad stál. Bohužel k tomu nemáme písemné prameny, takže nevíme, kdo ho vystavěl, kdo byl první majitel a kdo hrad obýval. Stále tak uvádíme 14. století kvůli písemným pramenům, ale můžeme říci, že již ve 13. století tady už byl,“ řekl kastelán Macháček.