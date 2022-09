Sny i můry. Orchestr uzavřel velkolepou benefici, peněz by chtěl vybrat víc

Benefice Sen Pořadatelé si „vysnili“, že na dobrovolných příspěvcích od diváků vyberou nejméně 2 miliony korun pro pečovatelské služby v Polici nad Metují a Broumově. To se však zatím nepodařilo. V kasičkách, na vstupenkové platformě GoOut a sbírkovém účtu je 784 tisíc korun. Sbírka pokračuje do 30. října. „Jsme vděční všem, kteří přispěli, ale snili jsme o tom, že pokud by každý návštěvník věnoval 400 korun, dokážeme náš cíl splnit. Pro obě pečovatelské služby by to znamenalo prostředky pro zakoupení osobních automobilů. V Polici by nadto bylo možné zlepšit nyní stísněné pečovatelské zázemí, v Broumově nakoupit vybavení pro pacienty, kteří by díky tomu mohli zůstat v domácí péči. Udělali jsme maximum. Teď tedy sníme dál, aby se to do 30. října 2022, kdy naše sbírka končí, povedlo,“ říká Petra Soukupová. Podrobnosti o sbírce jsou na webu PSO.