Při riskantní jízdě raději položil motorku, vyhnul se tak čelnímu střetu

K dramatické situaci došlo na klikatém úseku silnice v sobotu krátce po 18. hodině, když se motorkář snažil předjet autobus. Do manévru se pustil i přesto, že neviděl do protisměru.

„Podle prvotního šetření motorkář začal předjíždět v pravotočivé zatáčce autobus, aniž měl dostatečný rozhled před sebe. V této chvíli v protisměru jel automobil Škoda a řidič motorky Suzuki začal prudce brzdit,“ uvedl trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Cizinec svůj stroj takzvaně položil, spadl na zem a setrvačností se dostal mimo vozovku. Motorka však pokračovala dál do protisměru, narazila do levého boku oktávky a odrazila se do pravého příkopu. Na místě zasahovali záchranáři i profesionální hasiči z Vrchlabí.

„Jednotka zajistila místo události, zkontrolovala havarované dopravní prostředky na únik provozních kapalin a pomohla s naložením motorky na odtah,“ popsala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Zdravotníci muže prohlédli, ale podle policie z nehody vyvázl bez zranění. Dechová zkouška u něj však odhalila 0,4 promile alkoholu. Nyní ho čeká přestupkové řízení. Protože jde o cizince, policie mu uložila kauci 15 tisíc korun.

Nebýt pohotové reakce, mohl střet klidně skončit tragicky. Na stejné silnici vloni v září zemřel generál vojenské tajné služby poté, co do jeho vozu čelně narazil sportovní Ford Mustang, který taktéž předjížděl. Policie letos v květnu potvrdila, že příčinou nehody byla právě rychlá a riskantní jízda.

21. září 2019