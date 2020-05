Řidič mustangu jel moc rychle, za tragédii u Špindlu žádá policie obžalobu

Policejní komisař řidiče mustangu viní ho z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Součástí spisového materiálu je již kompletní znalecký posudek z oboru doprava.

„Ze závěru posudku vyplynulo, že řidič Fordu Mustang měl v daném úseku výrazně překročit nejvyšší povolenou rychlost a také překročit nejvyšší možnou rychlost pro bezpečné projetí pravotočivé zatáčky. Vysoká rychlost pak sehrála roli v i reakčním čase obou řidičů k možnému odvrácení či minimalizování následků střetu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eva Prachařová.

Při vyšetřování se kriminalisté zaměřili také na zmapování situace předcházející tragické události. Vyslechli několik lidí, zejména řidičů. „Ze závěru tohoto šetření vyplynulo, že řidič vozidla Ford Mustang měl jet rychlejší jízdou již před místem nehody,“ podotkla mluvčí.

Právní kvalifikaci policisté po dobu vyšetřování nezměnili. Muži hrozí až šestileté vězení.

Nehoda se stala v sobotu 21. září 2019. Ford Mustang patřil východočeskému dealerovi fordů společnosti Auto IN, která ho zapůjčila tehdy třicetiletému Vojtěchu Ch., jenž se v minulosti účastnil několika amatérských závodů.

Muž jel ve směru od Vrchlabí na Špindlerův Mlýn ve Fordu Mustang společně s dvanáctiletým dítětem. Šlo o syna řidiče z dalšího mustangu, který jel po stejné trase.



21. září 2019

Podle stop z místa řidič při projíždění pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru. Tam se čelně srazil se Škodou Rapid, v níž cestovali směrem na Vrchlabí 49letý řidič - brigádní generál vojenské tajné služby Milan Jakubů - a jeho 47letá spolujezdkyně. Řidič škodovky střet nepřežil, ženu přepravil vrtulník do hradecké fakultní nemocnice. Řidič mustangu i s dítětem vyvázli z nehody s lehkým zraněním a skončili v nemocnici ve Vrchlabí.



Vojtěch Ch. v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že měl za to, že jede bezpečně.„Neumím si vysvětlit, co se stalo. Až do osudového střetu jsem měl vozidlo pod kontrolou. Chyba musela nastat až v posledním okamžiku, než se vozidla střetla. Upřímně lituji toho, co jsem způsobil,“ řekl řidič.



Svědci nehody poukázali na předchozí riskantní jízdu sportovních aut s rychlostí kolem 150 kilometrů v hodině, vozy se navíc prý předjížděly v zatáčkách.

Za dvojicí vozů jelo ještě další sportovní auto, jehož posádka později pomáhala na místě nehody. Auta se předtím účastnila srazu mustangů ve Špindlerově Mlýně.