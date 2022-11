Lyžařská sezona v Krkonoších a Orlických horách začne už o víkendu

Od víkendu na horách mrzne a sněží, díky minusovým teplotám zasněžují i menší střediska. Před sezonou ve skiareálech nedošlo k zásadním investicím, vlekaři se soustředili na posílení technologií pro umělé zasněžování, na vylepšení služeb či dětských parků a investovali do nových roleb.

Skipasy zdražily především na kamenných pokladnách, při online koupi permanentek lyžaři ušetří i stovky korun.

V Krkonoších se tradičně nejdříve lyžuje na Andělu na vrcholu Černé hory. Ani letos tomu není jinak. V sobotu a v neděli se poprvé rozjede vlek a lyžaři budou mít k dispozici 300 metrů horní části sjezdovky. Leží na ní půl metru přírodního a technického sněhu. Na přípravu svahu stačilo pár dní, zasněžovat začali o víkendu.

„Počasí nám přálo, napadlo 20 centimetrů přírodního sněhu a díky mrazivým nocím jsme mohli zasněžovat,“ sdělila Zina Plchová, mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec, pod který spadá 50 kilometrů sjezdovek ve východních Krkonoších. Lyžaře k Andělu vyveze kabinková lanovka.

V dolní stanici lanové dráhy bude otevřena půjčovna lyží a servis. Vlek zatím pojede jen o víkendu. Za první lyžování dospělí zaplatí 390 korun, cena skipasu koupeného online začíná na 350 korunách. Loni se na Andělu poprvé lyžovalo 3. prosince.

Nové rolby a krytý pojízdný pás

SkiResort pořídil pět nových roleb pro efektivnější úpravu svahů. Všechny jsou vybaveny technologií SnowSAT, která díky datům z družic a GPS dokáže přesně monitorovat výšku sněhu na sjezdovkách.

Investice a zdražování České skiareály pod Asociací horských středisek (AHS) před letošní sezonou investovaly 700 milionů korun, především do ekologicky udržitelných řešení: do úsporných roleb, akumulačních nádrží a zasněžování. Kvůli vysokým cenám energií a inflaci skipasy v průměru o 10 až 15 procent zdražily. Velkým trendem jsou pohyblivé ceny permanentek, které v Krkonoších jako první v zimě 2019 zavedl Špindlerův Mlýn. Rozdíl oproti cenám na kamenných pokladnách může být i v desítkách procent. „Plovoucí ceny skipasů začíná používat více českých skiareálů. Včasný nákup z domova nejenže ušetří čas a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ poznamenal ředitel AHS Libor Knot.

„Pokud napadne dostatek přírodního sněhu, bude možné optimalizovat výrobu technického a tak výrazně snížit náklady,“ vysvětlila Plchová.

V areálu Javor v Peci pod Sněžkou je 120metrový pojízdný pás nově opatřený průhlednou stěnou a zastřešením. V Černém Dole skiareál dokončil zasněžování na sjezdovce Vyhlídková, celé středisko specializující se na rodiny s dětmi je tak z téměř 80 procent pokryté umělým zasněžováním.

Ve všech hlavních areálech SkiResortu budou výdejní automaty na skipasy, loni sloužily jen v Peci a Janských Lázních. Celkem jich bude devět. Návštěvníci si v nich vyzvedávají online koupené permanentky. Jednodenní skipas pro dospělého platný v celém resortu bude na kamenné pokladně v hlavní sezoně stát 1 290 korun, vloni to bylo o stokorunu méně. V internetovém obchodě cena začíná na 930 korunách.

„U celoresortových lístků je meziroční zdražení na kamenné pokladně osmiprocentní,“ doplnila mluvčí. V areálech Černý Důl a Velká Úpa zůstaly ceny skipasů na loňské úrovni.

Špindl až 10. prosince

Špindlerův Mlýn naplánoval zahájení sezony na sobotu 10. prosince. Na SkiOpeningu se představí horská služba a vystoupí zpěvačka Anna K. Skiareál spustil prodej skipasů. Zatímco na kamenné pokladně bude celodenní lístek stát 1 490 korun, v internetovém obchodě se přes věrnostní program Gopass dá pořídit i za částku méně než poloviční.

Malá Úpa, kde se dá v zimě lyžovat na šesti kilometrech, investovala do prodloužení a zastřešení pojezdového pásu v dětském parku na Pomezkách. Už před minulou sezonou středisko dokončilo lyžařské propojení areálů Pomezky a U Kostela soustavou nových sjezdovek a vleků.

Skibusová linka mezi areály už nejezdí. Nejprodávanější typ skipasu v hlavní části sezony zdraží z 980 na 1 050 korun. Internetová cena je o stokorunu nižší. Při online koupi rodinných balíčků návštěvníci ušetří až 35 procent.

Orlické hory mají hromady sněhu

Zasněžují už také skiareály v Orlických horách. Na spadnutí je zahájení sezony na 500metrové sjezdovce Šerlišský Mlýn, kde leží hromady technického a přírodního sněhu.

„Chtěli bychom sjezdovku otevřít už na víkend, ale uvidíme, jak se nám sníh povede rozhrnout. Je ho opravdu hodně. Jinak provoz zahájíme příští týden,“ uvedla Romana Klinská. Lloni se v Šerlišském Mlýně poprvé lyžovalo zkraje prosince. Ceny jízdného zůstávají stejné, areál investoval do nového vybavení a počítačového systému v půjčovně, který zrychlí odbavení.

V Deštném počítají se spuštěním prvních vleků v půlce prosince. „Zatím by to bylo předčasné, má přijít obleva,“ sdělil ředitel skicentra v Deštném Petr Prouza. V posledních třech letech investovali do posílení zasněžování a digitalizace systémů. Před sezonou dokončili technické zasněžování na černé sjezdovce. Nejprodávanější typ skipasu zdražil na 690 korun.

Herlíkovice u Vrchlabí zvedly permanentky v průměru o 10 až 15 procent. V hlavní části sezony, o vánočních svátcích a o jarních prázdninách, zaplatí dospělí za celodenní lyžovačku 900 korun. V Říčkách v Orlických horách bude jednodenní skipas v hlavní sezoně stát 830 korun, před rokem to bylo 690 korun.