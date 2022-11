Skončí éra nesmyslných marží a rozhodne kvalita, říká šéf Aparthotelu v Peci

Jak jste se na Zanzibar dostal?

Po škole jsem pracoval v pražských hotelech, kde jsem se toho hodně naučil. Cítil jsem, že se chci posunout ještě dál. Nebyl jsem si jistý tím, že chci zůstat v Praze, a zároveň jsem toužil zkusit dělat své řemeslo na nejvyšší možné úrovni, která existuje. Dal jsem si předsevzetí, že se dostanu do některého z hotelů, který patří mezi jedno procento nejlepších na světě. Bylo mi jedno, kam pojedu. Vyšlo mi hned první výběrové řízení a nastoupil jsem do Tulia Unique Beach Resortu na Zanzibaru, kde jsem pracoval jako provozní ředitel. Myslím si, že to bylo povedené angažmá. Když jsem se vracel, tak jsem už měl spoustu nabídek práce.

Nestáhli jsme návštěvníky z hřebenových bud, ale rozšířili jsme základnu klientů. Tito lidé pak na boudách utrácejí peníze.