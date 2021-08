Stádo beranů na několik minut zablokovalo silnici do Špindlerova Mlýna. Horští pastevci manželé Aertsovi je přeháněli z Přední Labské na louku nad Michlovým mlýnem. Jedinou možností bylo ovce převést přes silnici a hráz přehrady. Bez speciálně vycvičených psů by to nejspíš nezvládli.