Turisté v Krkonoších neprojdou z Modrého do Obřího dolu kvůli zničené lávce

Od začátku srpna se návštěvníci Krkonoš musí vyhnout zavřenému kilometrovému úseku mezi rozcestím v Obřím dole a vyhlídkou pod Modrým dolem.

„Uzávěra bude pravděpodobně do 30. září. Věříme, že to stihneme dříve, nyní však musíme vybrat v tendru dodavatele opravy a s ohledem na jeho kapacity domluvit co nejkratší termín realizace,“ uvedli ráno zástupci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) na facebookovém profilu.

Jako náhradní trasa se dá využít cesta z Modrého dolu po červené značce do Pece pod Sněžkou a odtud po modré značce kolem dolní stanice lanovky do Obřího dolu, jde asi o čtyřkilometrovou zacházku.

Rozhodnutí správců parku vzbudilo na sociální síti rozruch. Diskutéři jim vytýkali, že uzávěra nevelké opravy potrvá neúměrně dlouho.

„Vytendrovat ty dvě nosné klády? A to se vše musí nejprve rozsypat, aby se to řešilo?“ podivoval se Rudolf Flegr.

Ochranáři však výtky odráželi. „Ano, musí se to řešit až nyní, tendry nemůžete dělat preventivně, co kdyby se třeba něco stalo... A netendrují se dvě nosné klády, ale mostek, který musí splňovat nějaké zákonné normy. Dvě klády tam samozřejmě umíme dát sami, ale nikdo z nás není projektant s kulatým razítkem,“ uvedli správci parku.



Podle nich jde o frekventovanou turistickou cestu. Na parku tak leží odpovědnost za provedenou stavbu. Vysvětlili také, že dřevaři, cestáři ani lávkaři mezi jejich zaměstnanci nejsou, proto nezbývá, než na tyto práce vypisovat tendry u firem.

Podrobnosti o aktuálních omezeních na cestách v Krkonoších jsou k nalezení na webu správy parku.