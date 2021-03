V Krkonoších přibylo pokut. Skútry i selfíčkáři míří do zapovězených míst

Do Krkonošského národního parku (KRNAP) jezdí stále víc turistů, podle údajů z roku 2018 míří na hory ročně kolem 4 milionů lidí. K tomu se v loňském roce za koronavirové pandemie přidali i poněkud netypičtí výletníci.

„Dorazili i lidé, kteří nevědí, jak se mají chovat v národním parku, a netuší ani, že jsou v národním parku. Odpovídá to covidové situaci, kdy lidé hledali program kvůli uzavřeným obchodům a našli si Krkonoše. Když je strážci vykazují na cesty, ani například nevědí, že zde ve volném terénu existují nějaká klidová území,“ vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.



Strážci za loňský rok uložili 65 pokut za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ve výši 81 tisíc korun. Právníci odboru státní správy řešili 58 správních řízení a uložili pokuty v částce 1,3 milionu korun.

Správci parku však usilují spíše o to, aby na pokuty vůbec nedošlo. Raději napřed upozorňují návštěvníky, často když třeba opustí značenou stezku. Takových případů bývají vyšší jednotky tisíc za rok.

Do klidových území parku se také stále častěji vydávají skialpinisté, freeridisté nebo selfíčkáři. Pokuta se může vyšplhat až na 100 tisíc korun podle lokality a závažnosti přestupku, dvacet lyžařů a selfíčkářů loni dostalo pokuty po 10 tisících.

„Selfíčkáři nechodí do extrémních terénů, do karů. Typicky na Sněžce zajdou za zábrany na skalnatý okraj a fotí se s Obřím dolem. Podobné je to s návštěvníky Pančavského vodopádu, kde je vyhlídková plošina a řetězy, část lidí však leze na níže položené žulové stupně, které bývají kluzké a namrzlé. Jeden člověk se ve vodopádu přímo koupal,“ popisuje Radek Drahný.

Národní park i jeho ochranné pásmo trpí i spanilými jízdami motorkářů. Také motoristé vjíždějí nelegálně na zdejší cesty. Chytit řidiče bývá obtížné, pět z nich loni dostalo loni pokutu 15 tisíc korun.

Nejkřiklavější loňský případ se stal 1. dubna, když čtveřice jezdců na terénních motorkách na pásech projela téměř celé zasněžené Krkonoše a poničila cenné partie, mimo jiné Krakonošovu zahrádku pod Studniční horou. Strážci společně s policií je však dostihli.



Padly exemplární pokuty 100 tisíc korun pro každého. Po odvoláních k ministerstvu životního prostředí jsou již v právní moci. Dva motorkáři už částku uhradili, jedna pokuta by měla být zaplacena do poloviny března. Od jednoho z jezdců vymáhá nezaplacenou pokutu Celní správa.

„Množství přestupků, které naši strážci v terénu musejí řešit, je obludné. Počet pokut uložených na místě stoupá, situace je bohužel stále horší. Práce strážců může připomínat boj s větrnými mlýny. Proto je dobře, že i s pomocí našich právníků se daří řešení jednotlivých přestupků dotáhnout do úspěšného konce,“ podotýká mluvčí parku.



Pokuty, které pachatelé přestupků dostávají, nejsou příjmem Správy KRNAP. Polovina jde obci, na jejímž katastru se přestupek stal, a ta jej musí použít na zlepšení kvality života v obci. Druhá polovina jde Státnímu fondu životního prostředí, který zajišťuje financování projektů jako například Zelená úsporám či Dešťovka.