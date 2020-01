Jezdci na skútrech v Krkonoších unikají, strážkyni parku vyhrožovali

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) zveřejnili na facebookovém profilu záběry z terénu, kde problematická čtveřice zrovna odpočívá poblíž chalupy Klášterka. Nejspíš se jedná o místní lidi. Jejich stroje nemají registrační značky.

„Tahle partička patří, bohužel, k pravidelným návštěvníkům zimních Krkonoš. Ani v tomto případě, přestože se spojily dvě hlídky naší stráže, se ji nepodařilo na enklávě Klášterka chytit a ´borci´ odjeli. Minulý týden dokonce stejná parta frajerů vyhrožovala jedné z našich strážkyň přejetím!“ napsal na síti zástupce vedoucího Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Vyzval, aby ti, kdo skútraře znají, dali najevo, že jim jejich počínání vadí. Podle ochranářů je na loukách momentálně málo sněhu, skútry škodí hlukem a emisemi, ohrožují přírodu i jiné návštěvníky. Ve volném terénu v národním parku se jezdit takto vůbec nesmí, skútry bez patřičné povolenky nesmějí vjet ani na cesty opatřené zákazem vjezdu.

„Tihle se obvykle prohánějí v porostech a nic jim není překážkou. Ruší veškeré volně žijící tvory a také nás ostatní, kteří přijdou do hor za klidem přírody. Je to pravděpodobně stejná čtyřčlenná skupina, která nás při procházce loni v zimě míjela na cestě údolím Klínového potoka. Vyjížděli z placeného parkoviště zpod Hnědých skal pod Strážným. Podle stop směřovali dále pěšinou na Klášterku a Klínovky. Skútry bez SPZ. Moc ohleduplnosti k pěším neměli,“ povšimla si Hana Simon.

Správci parku se snaží vysílat do terénu společné hlídky s městskými strážníky či státní policií. Jejich kapacity jsou omezené, přistiženým hříšníkům však hrozí pokuty.



„Pokuty mohou být v příkazním řízení na místě do výše 10 tisíc korun nebo ve správním řízení v řádu desítek tisíc korun. Záleží na místě přestupku a jeho charakteru. Nelze předem říci, jak to právníci vyhodnotí,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.



Proč jste povolili akci skútrú na Mísečkách, tážou se ochranářů

Někteří diskutéři však napadli ochranáře za to, že v prosinci přímo povolili na Horních Mísečkách prezentační akci s jízdami na sněžných skútrech.

„Když povolíte předváděcí akci těchto strojů v takové lokalitě, jako jsou Horní Mísečky, musíte počítat s tím, že pár lidí takové stroje potom osedlá. Tři dny se pásáky proháněly po lyžařských tratích v okolí tetřívka a další zvěře a smrad a hluk najednou nikomu nevadil,“ podotkl v debatě Honza Horák, byť akce na ohraničeném území je přece jen rozdílná od jízd ve volném terénu.



Správci parku vyvracejí, že by jim za povolení na Horních Mísečkách někdo zaplatil. Skútry tehdy směly jezdit ve třetí zóně parku, na soukromých a pronajatých pozemcích ve skiareálu v okolí bufetu Stopa a na cestě směrem k Masarykově silnici na Horních Mísečkách. „Taková akce se už opakovat nebude,“ slíbili zástupci KRNAP.

Nelegální jízdy skútrů v Krkonoších jsou problémem řadu sezon. Už před třemi lety se reportéři iDNES.cz zúčastnili zátahu policie a strážců parku na piráty na skútrech a situace se nelepší. Loni například jeden ze skútrařů agresivně najel na strážce parku, až z jejich skútru urazil ližinu. Často jsou to i Poláci, zejména v okolí Malé Úpy a Pece pod Sněžkou.

Potíže jsou však i s nezodpovědnými lyžaři na skialpech, kteří se vydávají do volné krajiny, v Krkonoších je to však skoro všude mimo sjezdovky a oficiální turistické cesty zakázáno. Skialpinisté vyrážejí klidně i do oblastí, které jsou uzavřené kvůli hnízdění chráněného tetřívka.

Strážci parku proto už loni pohrozili vyššími pokutami a opakovanými kontrolami.