Dost bylo karavanů. Malá Úpa po náporu zakázala vícedenní parkování

Nedostatek parkovacích míst, problém s vyléváním splašků, s elektrickými přípojkami i chováním výletníků.

To jsou důvody, proč Malá Úpa rozhodla o zákazu odstavování karavanů na obecních parkovištích. Mezi ně patří velkokapacitní parkoviště ve Spáleném Mlýně nebo centrální naproti bývalé celnici u hranic s Polskem.

Invazi karavanů krkonošská střediska zažila především v zimě, kdy kvůli zavřeným hotelům, sjezdovkám a restauracím turisté ve velkém vyrazili na hory v obytných vozech. V autokempy se parkoviště proměnila hlavně na přelomu roku.

Například o silvestrovském týdnu najelo na parkoviště v Malé Úpě 52 obytných vozů. Podle radnice se ukázalo, že zdejší parkovací plochy nejsou na tak velký nápor karavanů technicky ani provozně připraveny.



„Nemáme žádnou parkovací službu, která by přijíždějící karavany koordinovala. Zima ukázala, že na to nejsme technicky přizpůsobení. Negativa převyšují nad pozitivy,“ říká starosta Karel Engliš (nestraník).

Parkující posádku poprosí, ať odjede

Na běžných parkovištích chybí sociální zázemí, elektrické přípojky, výlevka i další vybavení, jaké mají zařízené autokempy. „Lidé vylévají splašky do mobilní toalety na parkovišti, kam vůbec nepatří, v horším případě do lesa,“ upozorňuje starosta.

Na investice do „autokempové“ infrastruktury není podle starosty v době okleštěných obecních příjmů vhodná doba.



Na jaře nápor karavanů pominul. Radnice ale má obavy, že by se podobná situace mohla opakovat v létě. Celková kapacita parkovacích ploch v Malé Úpě je 350 automobilů. Pro středisko, kam v sezoně míří tisíce turistů denně, to není příliš.

„Parkovacích míst máme málo a v zimě potřebujeme parkoviště hlavně pro ubytované hosty. V letní sezoně je situace o něco lepší, avšak zajíždějí k nám linkové autobusy a dlouhé cyklobusy, které se potřebují na parkovištích otáčet,“ vysvětluje Karel Engliš.

Nocování v karavanech navíc není zatížené poplatkem z pobytu, který je důležitým příjmem do rozpočtů horských středisek. Malá Úpa doufá, že řidiči obytných vozů budou rozhodnutí zastupitelů respektovat. Úpravu v organizaci parkování nevydala vyhláškou a také vymahatelnost je omezená. Obecní policii, která by dodržování obecních nařízení kontrolovala a měla represivní nástroje, středisko se 142 trvale žijícími obyvateli nemá.

„Když někoho uvidíme, tak za ním zajdeme a řekneme mu, že tady nemůže parkovat. Budeme doufat, že bude tak hodný a odjede,“ naznačuje starosta.

Pěkné poděkování, kritizují někteří

Když obec zveřejnila nová pravidla pro parkování na svém facebookovém profilu, vyvolalo to vášnivou debatu a spíš negativní reakce. Jedna skupina rozhodnutí kvituje, druhá nechápe, proč se obec připravuje o příjmy z parkovného.

„Děláte dobře, karavany patří do kempů, ne na parkoviště,“ uvedl třeba Martin Fousek. „Při zavřených hotelech a penzionech byli karavanisté jediní návštěvníci, kteří tam mohli něco utratit. Moc pěkné poděkování,“ glosuje Miroslava Čermáková.

„Není lepší to legalizovat a vybudovat zázemí než riskovat, že budou obytňáky stát načerno v okolí Malé Úpy?“ pokládá řečnickou otázku Petra Prokopová. Malá Úpa je ze středisek v Krkonoších první, které proti karavanům takto zasáhlo.

Hotely ve Špindlu vybíraly za parkování

Na městských parkovištích ve Špindlerově Mlýně mohou stát jen osobní automobily a pouze přes den. Karavany tak v době koronavirové krize parkují především u zavřených hotelů a penzionů, které to umožňují, ale za poplatek. Jeden den třeba u Špindlerovy boudy vyjde řidiče obytného vozu na 500 korun. Někteří hoteliéři za tu cenu poskytují služby jako v autokempu: připojení na elektřinu, doplnění vody i sprchování v areálu.

Podle majitele ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martina Jandury byl největší nával od ledna do března.

„Špindlerovský kemp byl jednu dobu plný, takže před hotely, které to umožnily, parkovalo hodně karavanů. Byl to docela boom. Jakmile skončila zimní sezona, zájem opadl,“ říká Jandura.

Nemyslí si, že by se podobná situace opakovala také létě, samozřejmě pokud vláda povolí otevřít ubytovací zařízení.

„Hotely mají parkoviště vyhrazená pro své hosty. Věřím, že vláda dostane rozum a na letní sezonu to uvolní. Nejhorší je, že nemáme jakýkoli jízdní řád. Podnikatelé nevědí, na kdy připravit hotel a především personál, což je strašně náročné. Čekají na to hoteliéři i klienti, protože nikdo nechce střílet do prázdna,“ poznamenává. Poptávka po letních pobytech je podle něj zatím velmi pozvolná.

Češi „kempování“ u sjezdovek objevili v důsledku koronavirových restrikcí, které zásadně omezily cestování do zahraničí. Zkraje letošního roku šly karavany a přívěsy na dračku. Podle Asociace kempování a karavaningu prodeje obytných vozů stouply během zimy meziročně o dvě stě procent, pronájmy o padesát.