Benecko pořídilo skiareálu větší nádrž, na zasněžování bude vody dost

Smršť novinek naservíruje v zimní sezoně lyžařům skiareál Benecko v západních Krkonoších.

Po vzoru velkých středisek zavede prodej skipasů online, investoval do rozšíření zasněžování i do nového dětského parku a především výrazně zvětšil stávající retenční nádrž. Díky tomu bude moci v úvodu sezony vysněžit bezmála kilometr dlouhou hlavní sjezdovku během pouhých pár dní.

Je to po dlouhé době první investice tohoto druhu v Krkonoších. Vytvořit před startem sezony dostatečnou zásobu vody je přitom pro vlekaře v posledních – na srážky chudých – letech prioritou číslo jedna.

Jenže snaha stavět nové nádrže naráží na ochranu přírody. Zvětšit kapacitu již existujících nádrží je pro střediska jednodušší. I tak to Benecku zabralo tři roky příprav. Ve stavebním řízení se město muselo vypořádat s připomínkami úřadů i ochranářů.

„Plánovali jsme to delší dobu, nacházíme se v ochranném pásmu národního parku a pořád to vázlo na stavebním povolení,“ přiznává starosta Benecka Jaroslav Mejsnar.



Obec vlastně novou nádrž postavila na místě bývalého koupaliště vyzděného žulovými kvádry, které dělníci museli vybourat.

Původní nádrž stačila jen na den zasněžování

Nyní nádrž pojme šest tisíc krychlových metrů vody, čtyřikrát více než dosud. Její vybudování stálo pět milionů korun.

„Budeme moci vodu zadržovat s předstihem a když přijdou mrazy, dokážeme vysněžit sjezdovku Kejnos v celé délce 850 metrů. Dosud to bylo tak, že když přišly mrazy a my zapnuli všechna sněhová děla na kopci, za jeden den se z nádrže spotřebovala všechna voda. Než se opět naplnila, museli jsme čekat týden a mezitím mrazy skončily,“ vysvětluje starosta.



Podle něj nyní na první vysněžení sjezdovky, aby se na ní dalo lyžovat, budou stačit zhruba tři dny. „Nedostatek vody pro nás byl zásadním problémem. Myslím si, že se nám ho tímto způsobem podařilo vyřešit,“ libuje si.

Malá Úpa chce další nádrž

Retenční nádrže v Krkonoších mají Malá Úpa a Černá hora, ostatní střediska jsou závislá na průtocích v řekách a potocích. Letos by vody na zasněžování mělo být více než v předchozích letech, úhrny srážek od ledna do září byly vysoko nad dlouhodobým průměrem.



Právě Malá Úpa, která letos po dvou letech dokončuje lyžařské propojení svých dvou areálů Pomezky a U Kostela, upře v dalších letech pozornost na zvýšení podílu akumulované vody.

Do nynějších nádrží se vejde pět tisíc kubíků vody, kapacita jedné stačí na vysněžení přibližně 300 metrů sjezdovky dvaceticentimetrovou vrstvou umělého sněhu. I díky tomu nejvýše položená krkonošská obec zahajuje zimní sezonu mezi prvními.

Malá Úpa by ráda oba areály propojila potrubím a U Kostela vybudovala novou nádrž, díky které bude možné celou oblast vysněžit ještě rychleji.

„O velikosti nádrže a jejím umístění jednáme se Správou Krkonošského národního parku. Chceme nalézt shodu, ještě než půjdeme do stavebního řízení,“ poznamenává ředitel skiareálu Martin Buček.

Nová nádrž je pro středisko podle něj prioritou, nejraději by ji postavili co nejdříve. V příštím roce to ale pravděpodobně ještě nestihnou. „Umožnilo by nám to vysněžit celou sjezdovku najednou a nemuseli bychom čekat na to, až bude v potocích dostatek vody,“ doplňuje Buček.

Benecko chce udržet krok s konkurencí

Benecko však před sezonou neinvestovalo jen do rozšíření akumulační nádrže. Od prosince spouští prodej lyžařských permanentek v internetovém obchodě, a to za loňskou cenu. Budou o čtyři až devět procent levnější než skipasy koupené na kamenné pokladně.

Vlekaři také provedli terénní úpravy na sjezdovce, posílili čerpací stanici a systém technického zasněžování protáhli na sjezdovkách Liška a Kejnos, kde zároveň vznikl nový dětský park s šedesátimetrovým lyžařským pásem. V jeho dolní části bude stanoviště lyžařské školy.

V dalších dvou dětských parcích přibyly nové herní prvky. Celkem se předsezonní investice vyšplhaly na zhruba deset milionů korun. Obec si kvůli tomu vzala úvěr.

Skiareál Benecko Vybudování retenční nádrže na místě někdejšího koupaliště stálo 5 milionů korun. Benecko investovalo do vylepšení obecního skiareálu 10 milionů korun.

„Jsou to investice, které musíme dělat, abychom udrželi konkurenceschopnost areálu. V tomto byznysu platí, že pokud jen chvíli nebudete dělat, ujede vám vlak,“ upozorňuje starosta Benecka Jaroslav Mejsnar.

Pokud bude dostatek sněhu, povede od konce vleku Nový Cinkáč po loukách směrem ke kapličce sv. Huberta kilometr dlouhý upravovaný okruh pro běžkaře. Benecko je významným centrem běžeckého lyžování v Krkonoších. Je zde několik závodních okruhů, od stadionu vedou pravidelně upravované trasy na Horní Mísečky.

V Benecku je celkem 5,5 kilometru sjezdovek a více než deset dopravních zařízení. Obec je největším provozovatelem, vlastní také čtyřsedačkovou lanovou dráhu Kejnos.

Dohromady zde působí desítka soukromých provozovatelů menších vleků. Navenek ale středisko vystupuje jako jeden areál, má společné webové stránky i skipas.