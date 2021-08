Kraj přehodnotí stavbu domovů, do péče o seniory chce víc zapojit obce

Paní Marii je 86 let, bydlí v panelákovém bytě ve čtvrtém patře bez výtahu, a protože chodí o berlích, je pro ni 64 schodů v plnohodnotném životě výraznou překážkou. Ven se podívá jen párkrát za měsíc, nákupy jí obstarává rodina. Z bytu, v němž žije už šestou dekádu, se jí však do domova pro seniory nechce. Beztak by místo v něm hledala marně. V Královéhradeckém kraji je po nich obrovská poptávka.

Podle tři roky staré analýzy připadá na tisíc seniorů nad 80 let jen stovka lůžek a nůžky se dál rozevírají. Zatímco v loňském roce se potřeba nových lůžek odhadovala na 165, za pět let už by v kraji mělo chybět 979 míst v domovech pro seniory. A i když se nové kapacity budují, je jasné, že na vykrytí potřeb nebude mít kraj síly ani peníze. Pro představu, v loňském roce došlo ke skutečnému zvýšení kapacit jen o 28 lůžek.

„Populace v našem kraji stárne, stejně jako v celé Evropě. Prodlužuje se lidský život, a kdo je trochu zodpovědný, musí se na to připravit,“ upozorňuje starosta Chlumce nad Cidlinou a předseda krajského sociálního výboru Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Právě Uchytil na kraji prosazuje výrazné rozšíření ambulantních služeb pro seniory, které by měly od tlaku na nová lůžka ulehčit.

Odlehčovací služba pomáhá až tři měsíce

Jde hlavně o vznik nových denních stacionářů a lůžek takzvané odlehčovací služby, kam mohou rodiny až na tři měsíce umístit seniory, o které jinak pečují doma. Ty sice už fungují, jejich kapacity jsou však do budoucna nedostatečné.



„V Hradci Králové kraj počítá s 55 místy v odlehčovacích službách. To není na stotisícové město příliš mnoho,“ upozorňuje hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS), který by rád počty podporovaných lůžek ještě zvýšil. Navíc v některých částech kraje nejsou lůžka téměř žádná, a Hradec tak stahuje klienty z celého regionu.

Hradec Králové finišuje stavbu nové odlehčovací služby, kterou bude provozovat městská organizace. Kraj chce, aby podobně postupovala i další města a přidala i denní stacionáře. Senioři by se pak do domovů měli dostávat až ve chvíli, kdy už jiná cesta nebude.

„Chceme města a obce směřovat do ambulantní a terénní péče, aby nám klienti co nejdéle zůstali v domácím prostředí. Zmíněnou potřebu tisíce nových lůžek budeme nyní přehodnocovat s tím, v čem nám pomohou týdenní a denní stacionáře, odlehčovací služba a další podobná zařízení,“ očekává snížení zájmu o domovy pro seniory náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

Například Chlumec nad Cidlinou už roky zřizuje denní stacionář, kam mohou lidé ráno přivézt své seniory a po práci si je zase vyzvednout. Klienti mají sociální kontakty i odbornou péči.

„Důležité je, že oni se těší na ten program a večer se zase těší, že se vrátí za svými blízkými,“ vyzdvihuje Uchytil, že zájem o 15 míst v chlumeckém stacionáři je obrovský, a to nejen z města, ale i ze širokého okolí. Proto má radnice připravený projekt na novou budovu stacionáře, a to včetně stavebního povolení. Čeká jen na vhodnou dotaci.

„Říká se tomu švédský model. U nás to ještě moc rozjeté není, ale ve Skandinávii je to naprosto běžné a převažující. Teď o prázdninách začneme s paní náměstkyní objíždět regiony, dobrovolné svazky obcí a budeme se snažit toto vysvětlit,“ nastiňuje plány kraje předseda výboru.

Když se zapojí města, lidé déle zůstanou doma

Královéhradecký kraj sice nyní rozšiřuje domovy seniorů v Žacléři, Tmavém Dole, Borohrádku a v Opočně, to však pomůže jen zčásti. Už v minulých letech proto kraj přišel s novou strategií – chce motivovat města, aby další kapacity budovala sama.

Zastupitelé kraje už v červnu schválili záměry financovat projekty v Nové Pace, Novém Bydžově a Sobotce. Už dříve přiklepli peníze i pro Broumov. Všude tam chtějí města navýšit kapacity svých domovů.

„Záměr je, aby se o méně složitou klientelu postarala města, a kraj se zaměří na zařízení pro klienty, kteří vyžadují velmi vysokou míru podpory,“ vysvětluje Berdychová. Například v Nové Pace má vyrůst přístavba domova pro seniory, která stávající kapacitu 65 lůžek zvýší na 95 plus pět míst odlehčovacích.

Stavět chce Nová Paka i Broumov

„Požádali jsme na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) o dotaci 60 milionů. Stavba má celkově přijít na 160 milionů. Pokud to stát potvrdí, v příštím roce chceme soutěžit a stavět v roce 2023,“ říká starosta Nové Paky Josef Cogan (STAN).

Podobný projekt vzniká v Broumově, i tam se cena za navýšení kapacity domova odhaduje na 150 až 200 milionů. To si město ani při 60milionové státní dotaci nemůže dovolit.

„Protože je to akce, která má dopad na širší region, dohodli jsme se, že nám kraj finančně přispěje. Stavební povolení máme dávno, teď finišujeme výběrové řízení na zhotovitele. Zavázali jsme se, že zaplatíme vybavení gastro a další věci asi za 10 milionů, na kraji zbude třeba 100 milionů, ale to je teď jen odhad,“ popisuje broumovský starosta Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov).

Že nepůjde o malé částky, potvrzuje i kraj. Ten chce do roku 2026 investovat do sociální oblasti přes dvě miliardy korun, hlavně do rozšíření domovů pro seniory a transformací sociálních služeb.