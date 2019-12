Udělej tygříka. Za fotografování nahých dětí dostal muž tři roky vězení

Kauzu doprovázela pře o to, kde začíná pornografie Kriminalisté u obžalovaného před lety objevili 600 tisíc snímků a videozáznamů .

. Hradecký soud se nyní případem zabýval už potřetí kvůli tomu, že mu věc vrátil k opětovnému projednání Vrchní soud v Praze . Ten zároveň nařídil řádně označit snímky, které jsou pornografické . To byl podle státního zástupce Milana Šimka nelehký úkol. Už loni vrchní soud případ vrátil kvůli tomu, že nebylo jasné, které snímky pornografické jsou, a které ne.

. Ten zároveň nařídil . To byl podle státního zástupce Milana Šimka nelehký úkol. Už loni vrchní soud případ vrátil kvůli tomu, že nebylo jasné, které snímky pornografické jsou, a které ne. Podle obžalovaného je pouze jedenáct fotek se sexuálním podtextem , a ty prý byly určené soukromým zákazníkům. Zbytek snímků je pak podle něj naprosto nevinný.

je pouze , a ty prý byly určené soukromým zákazníkům. Zbytek snímků je pak podle něj naprosto nevinný. Policie Rohelovu skupinu několik měsíců sledovala a odposlouchávala. Nakonec obvinila čtyři cizince, kteří byli dopadeni ve Španělsku, Švédsku, Kanadě a Francii. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili obrovské množství dat, tisíce kontroverzních snímků. Mezi poškozenými je téměř sto dětí ve věku od sedmi do osmnácti let.