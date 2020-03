Pandemie nejspíš zhatí vyprodaný Rock for People i další festivaly

Dosud byli zvyklí potýkat se s přírodními živly, nepřízní hostitelských měst, maximálně s rozmary světových hvězd. Teď hudební festivaly může dostat do kolen neviditelný nepřítel - onemocnění COVID-19.

Obscene Extreme: hranice jsou zásadní

Přestože Obscene Extreme by se měl na trutnovském Bojišti konat až v polovině července, jeho zakladatel Miroslav Čurby Urbanec i s časovým polštářem čtyř měsíců příliš nevěří, že 22. ročník začne.

„Už děláme přípravy, jak festival přesunout na příští rok, podle mě je to jediná možnost. Nejméně 70 procent návštěvníků k nám jezdí ze zahraničí, stejně jako drtivá většina interpretů. Proto potřebujeme otevřené hranice. Přitom mají být podle plukovníka Prymuly (epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví -pozn. red.) zavřené až dva roky,“ říká Urbanec, jehož festival americký server Vice v roce 2015 popsal jako nejbláznivější grindcore party v Evropě.

„Začínám se věnovat tomu, jak budeme vracet vstupné, ode dneška se chystám mluvit s kapelami, jestli budou ochotné svou účast přesunout. Každopádně tento ročník bude velmi tvrdý. Ale my to s pomocí našich loajálních fanoušků překonáme,“ věří zakladatel festivalu.

Rock for People: pesimismus

Historicky poprvé vyprodáno už v lednu hlásil hradecký festival Rock for People. Už loni v září pořadatelé oznámili, že hlavním headlinerem bude americká punkrocková kapela Green Day, ke které brzo nabalili i známé skupiny Fall Out Boy, Weezer, Skillet nebo P. O. D.

Vyprodaný Rock for People by se měl konat téměř o měsíc dříve, 18. až 20. června, než Obscene Extreme, a proto ředitel Michal Thomes neskrývá pesimismus.

„Bohužel červen - kam jsme festival z července posunuli - je určitě v pásmu ohrožení. Dělá nám to skutečně vrásky, protože prognózy nejsou dvakrát optimistické. Jsme v kontaktu s kapelami, dotazujeme se na možné změny, ale žádné stanovisko, že by se něco rušilo, jsme do dnešního dne nedostali. Připravujeme se, ale nedal bych ruku do ohně za to, že se nemůže nic stát,“ upozorňuje Thomes.

Nezbývá mu, než „rentgenovat“ kroky vlády a pokoušet se vyvozovat možný vývoj: „Jako mezní hranici bych viděl maximálně konec dubna.“

Majáles: alternativní scénáře

Ještě méně času má 14. Hradecký Majáles, který má být v Šimkových sadech už 8. května. Do karet mu může hrát, že není závislý na otevřených hranicích, protože téměř všichni vystupující i návštěvníci jsou z Česka. Avšak i Majáles nevidí, že by se blížil konec vládních opatření.

„Situaci sledujeme, ale bohužel odhadovat budoucí vývoj se dá jen velmi těžko. Chceme vyčkat do začátku dubna, jaká budou další nařízení, a podle toho postupovat. Samozřejmě i my chystáme alternativní scénáře, tedy termínový posun, ale vzhledem k nejistotě se těžko odhaduje, kam Majáles odsunout. Nechtěli bychom akci rušit, spíš hledáme cesty, aby mohla být třeba v jiném termínu,“ říká za pořadatele David Peštál.

Brutal: šance není nejvyšší

Do začátku josefovského festivalu Brutal Assault zbývají více než čtyři měsíce. I metalový svátek se může spoléhat na loajalitu fandů z celého světa, ale ani jeho zakladatel Tomáš Fiala nepředstírá, že se nic neděje.

„Koronavirus náš festival skutečně ohrožuje a uvidíme, jestli se uskuteční. Musíme se připravovat na nejhorší. Dokud však nebude zcela jasné, že jej nebude možné uskutečnit, pořád věříme. Šanci máme, byť není nejvyšší,“ míní Fiala. Pozvánku do pevnosti přijala opět metalová elita: kromě desítek převážně zahraničních kapel jsou to Pentagram, Obituary, Paradise Lost, Mercyful Fate, nebo nominant na cenu Grammy elektroničtí Fever 333.

V Jaroměři oživili Nároďák, teď trnou Když se před pěti lety rozhodl zkulturnit bývalý kulturní dům v Jaroměři - toho času putyku nevalné pověsti - manželka ho měla za blázna. Jenže Ctibor Podmanický s parťákem Martinem Řehákem dokázali ještě mnohem víc, než postavit na nohy notně pošramocený dům. Vybudovali živý klub, kterému dali jméno Nároďák a který několikrát do měsíce pořádá nejrůznější festivaly. Tedy pořádal. Koronavirus se podepsal i pod příběh zázračně vzkříšeného lokálu. Jen od začátku roku tu měli AC/DC Czech Revival, Beer Fest, Crossover Fest a naposledy 28. února pořádali Trash Fest. Na populární Nároďák Fest s účastí amerických i jedné brazilské kapely, který měl být v sobotu, prodali 160 vstupenek. Před sebou pak měli Power Fest, Tribute Fest nebo deathmetalový svátek Return of Collapse. Do Nároďáku však zasáhla karanténa. „Klub vedeme sami dva s manželkou, zaměstnance nemáme a řešíme, jestli vůbec pokračovat. Peníze máme ještě na 14 dnů, budeme se dohadovat o nájmu, řešíme pivo, které má záruku. Nebýt práce na domku, asi bych se zbláznil. Vždyť jedeme pátou sezonu, klub se rozjel, lidé si zvykli a měli jsme i stabilní návštěvnost. A teď? Opravdu nevíme,“ říká Podmanický. Nároďák se stal jeho vášní. „Nechci se honit za penězi, snažíme se přežít, ale asi nám není přáno,“ popisuje hospodský a pořadatel, „pokud se nesložíme existenčně, budeme hledat náhradní termíny.“ Podmanický kulturní karanténu COVID-19 poznal i coby muzikant. Bubnuje v pardubické partě Dysangelium. Její poslední album Mohamord bylo zmíněno coby nejlepší česká deathmetalová nahrávka posledních let. „Mám kapelu, která mě baví stejně jako Nároďák. Čekáme, jak se ten průšvih vyvrbí,“ dodává.

Brutal je podobný případ jako trutnovský Obscene Extreme. Pevnost učarovala nejen interpretům, ale i fanouškům ze všech kontinentů. Opět si tedy nelze nevzpomenout na slova epidemiologa Romana Prymuly, který tvrdí, že hranice zůstanou zavřené měsíce, ne-li roky.

„Otázka je, jestli v nejbližších týdnech nezačne být uvažování o pandemii trochu jiné. Přestože je to věc velmi závažná, nemůže celý svět paralyzovat roky,“ uzavírá dramaturg, jenž je s Brutalem spojen 25 let.

Jazzinec: možná v listopadu

Zatímco metalový Brutal i pořadatelé Rock for People neztratili naději, koronavirus to spočítal Jazzinci. Festivalové finále se mělo v trutnovském Uffu odehrát už v neděli. COVID19 přetrhal nejen finálové plány, ale i koncert hlavní hvězdy Macea Parkera, naplánovaný na 4. dubna. Americký saxofonista, jenž slaví 50 let na scéně, vyčkává, kdy se bude moct vydat do Evropy, britští Go Go Penguin své vystoupení v Trutnově odsunuli až na listopad.

„Na finále Jazzince jsme pozvali čtyři kapely, které k sobě velmi dobře pasovaly. Nyní je otázka, zda se vrchol nerozbije do několika menších koncertů. Mám obavy, že to nedáme dohromady,“ konstatuje zakladatel festivalu Tomáš Katschner.

Přiznává, že se mu ani nechce počítat ztráty: „Umělci dostali zálohy, ve smlouvách je sice zakotveno něco o vyšší moci, ale spíš se budeme snažit hledat náhradní termíny, protože dostat z nich zálohy by bylo komplikované.“

Myšlenky na přesun termínu zmiňuje i Michal Thomes. Rock for People by si letos možná mohl dát nechtěnou přestávku a se vší parádou a s už potvrzenými kapelami se do Hradce Králové vrátit příští rok.

„Je to hodně složité, ale možná by to bylo nejlepší řešení. Ale neptejte se mě, jestli je to realizovatelné, protože záleží na vývoji v Evropě a Americe. U nás se opatření udělala celkem brzy, ale nevíme, jak to všechno dopadne v Německu nebo Americe. Jestliže bude situace plošně špatná pro celou Evropu, možnost přeložení třeba do příštího roku nemusí být úplně od věci. Každopádně všichni jsme ve stejné bryndě a já věřím, že v případě horších scénářů bude možná dohoda i s interprety,“ říká.

Festival Rock for People stejně jako Brutal Assault, Colours of Ostrava, Let it Roll či Mighty Sounds patří do asociace Festas.

„Asociace je hodně aktivní a neustále o tom mluvíme. Každopádně je to velmi nepříjemné pro celý festivalový sektor. Koronavirus bude mít drtivý dopad na celý kulturní segment. Čekáme na kroky vlády, jak se k tomu postaví. Festivalové odvětví generuje řádově miliardy do české ekonomiky a například v Německu se už rozjíždějí velké záchranné operace na podporu kultury,“ dodává šéf přehlídky Rock for People.