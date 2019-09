V červnu u nás zahrají Green Day. Rock for People kvůli nim posouvá termín

„S ohledem na termín turné Green Day se v příštím roce uskuteční jeden z nejstarších hudebních festivalů u nás o dva týdny dříve, a to od 18. do 20. června,“ hlásí pořadatelé. Spolu s Green Day na hudební přehlídce vystoupí Weezer a Fall Out Boy. Pro druhou kapelu to bude vůbec první vystoupení u nás.

„Vystoupení Green Day na Rock for People je splněním snu nejen nás pořadatelů, ale i mnoha našich fanoušků, kteří po nich volali v podstatě po celou naší historii. I proto jsme příliš neváhali a rozhodli jsme se udělat příští ročník v netradičním termínu,“ vysvětluje ředitel festivalu Michal Thomes.

Americké kapele letos vyšel singl Father Of All…, který předznamenává stejnojmenné album chystané na 7. února 2020. Už 29. října tohoto roku pak kalifornská kapela vydá vlastní grafický román Last of the American Girls.

Dalšími jmény, které pořadatelé Rock for People odtajnili, jsou nizozemští hiphopeři DOPE D.O.D., australské elektronické duo SKYND a domácí John Wolfhooker. Předprodej vstupenek na 26. ročník festivalu startuje tento pátek v 10:00. Další jména budou známa v prosinci.