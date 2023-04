Hradecká koalice čelí první krizi, náměstkyně ale rezignovat nehodlá

První vážný problém od 14. listopadu loňského roku, kdy pět politických subjektů podepsalo koaliční smlouvu, řeší vedení Hradce Králové.

Rozkol uvnitř hnutí Rozvíjíme Hradec může znamenat odchod menšinového uskupení do opozice, zdá se však, že i to by sílu současné koalice nijak zvlášť nepoznamenalo.

Až do 21. dubna si hradecká pětikoalice mohla užívat svou konzistenci, která se zdála být v porovnání s bývalou menšinovou vládou ODS a ANO neobyčejně pevná. Jenže minulý pátek uskupení Rozvíjíme Hradec vedené senátorem Janem Holáskem učinilo oficiální krok, o němž se spekulovalo už nejméně dva týdny.

Koalice náměstkyni podržela

Svou vlastní náměstkyni primátorky Ilonu Dvořákovou odvolalo z pozice místopředsedkyně a členky předsednictva hnutí a současně navrhlo změnu v nejužším vedení města: Dvořákovou by nahradil právě Holásek, místo v radě by zaujal zastupitel Petr Nebeský.

Ale zatímco tyto změny údajně jednomyslně schválilo předsednictvo hnutí Rozvíjíme Hradec i většina jeho členů, narazil plán u zbývající koaliční čtveřice. Ta o výměně náměstkyně nechce ani slyšet a sama Dvořáková se rezignovat určitě nechystá.

Odvolat ji sice může zastupitelstvo, ale koalice i bez dvojice Holásek, Nebeský z uskupení Rozvíjíme Hradec dá dohromady většinu hlasů v neprospěch odchodu Dvořákové. Koalice se navíc může opřít i o hlasy Jindřicha Outlého a Moniky Štayrové, kteří migrovali ze zastupitelského klubu ANO.

Odchod do opozice neplánujeme

Senátor Holásek zdůraznil, že návrh na odchod Ilony Dvořákové nebyl plánován dlouhodobě, že vyplynul z nespokojenosti s její prací, ale zároveň nebyl ani nečekaný, protože „kolegové z koalice o tom byli spraveni dva až tři týdny“. Upozornil také, že postup schválila naprostá většina členů uskupení Rozvíjíme Hradec.

„Odchod do opozice neplánujeme. My to potřebujeme řešit hlavně v rámci pětikoalice,“ řekl Holásek. Podle něj jsou důvody k nespokojenosti s prací Dvořákové interního charakteru:

„Těch věcí je však celá řada. Jsou to záležitosti procesní, komunikační i vztahové. Po volbách jsme dali příležitost kolegyni Dvořákové, ale z pohledu vedení hnutí i naprosté většiny členů to nefunguje, a tak jsme navrhli změnu. Není akceptována, přesto se nechystáme z koalice odejít. Očekával bych však, že když jsem ve funkci nominován za nějaké hnutí a přitom nemám jeho podporu, zařídím se podle toho. Ona naši podporu prostě nemá.“

Rezignovat nehodlá

Ilona Dvořáková o žádných konkrétních chybách neví, jednu však připouští. „O mých údajných pochybeních bohužel nic nevím, ale to, co opravdu dobře nefungovalo, je komunikace mezi mnou a panem Holáskem. Máme na tom podíl oba, snažila jsem se to změnit, ale nepodařilo se,“ konstatovala náměstkyně.

Rezignovat nehodlá: „Nyní bude záležet na tom, jak se k tomu postaví koaliční partneři a jestli budu mít jejich důvěru. Poté zvážím další postup, sama se vzdávat nehodlám. S plnou vervou jsem naskočila do rozjetého vlaku a té práce je obrovské množství. Ač se zdá, že gesce kultury a cestovního ruchu nejsou velké, dosud tu nebyl nikdo, kdo by se jim intenzivně věnoval. Určitě nevidím důvod, proč bych měla rezignovat jen proto, že si to přeje pan Holásek.“

Zmínění koaliční partneři hodlají Dvořákovou podržet. Jejich vůle je jasná, přestože jednání mezi Holáskem a zbytkem koalice o případných změnách ještě ani nezačala.

„Nemám žádný důvod k tomu, abych složení svých náměstků jakkoliv měnila,“ zdůraznila primátorka Springerová (HDK) ve vyjádření pro Českou televizi. Stejný postoj zaujali i další náměstci primátorky, které oslovila MF DNES.

Pregnantně se pak k první krizi hradecké pětikoalice za její pětiměsíční vlády vyjádřil Pavel Vrbický (Piráti), náměstek pro sociální oblast a majetek města:

„Paní náměstkyně Dvořáková je kompetentní, týmová, spolupracuje se s ní velmi dobře, tudíž má mou plnou podporu a nevidím nejmenší důvod pro její výměnu. Nerozumím tomu, proč k tomu lídr Rozvíjíme Hradec vyzývá. On to zdůvodňuje nedostatkem informací, ale podle mě není problém, aby si je opatřil sám. Od začátku vyjednávání spíš vnímám problémy z jeho strany. Celé hnutí vidím jako uskupení jednoho muže.“

Dvořákovou podporují i dva další koaliční partneři - Změna a Zelení i občanští demokraté.

„S její výměnou nesouhlasím, protože není dobré dělat takové změny krátce po zahájení práce ve vedení města a hlavně také paní kolegyně z mého pohledu pracuje dobře, v problematice se orientuje a vše funguje, jak má. Není žádný důvod k výměně,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení).

„Ani já s výměnou zcela určitě nesouhlasím, protože své gesci rozumí a jsou za ní vidět výsledky,“ řekl Miroslav Hloušek (ODS).

Jak se obejít bez pátého člena

Sám Holásek uvedl, že odchod hnutí Rozvíjíme Hradec do opozice není v plánu, někteří oslovení náměstci však tuto variantu zmínili. „To záleží spíš na přístupu hnutí, respektive pana senátora Holáska,“ míní Hloušek.

„Uvidí se. K žádnému jednání však ještě nedošlo. Jsme stabilní, sedli jsme si i lidsky, funguje nám to a byl bych velmi nerad, kdyby nám to někdo narušil,“ podotkl Vrbický.

„Já bych odchod hnutí do opozice nevyloučila, ale záleží na mnoha aspektech, například na rozhodnutí koaličních partnerů i samotného hnutí. Je možnost, že by odešli a já byla nezařazenou zastupitelkou,“ řekla Dvořáková.

Denis Doksanský ze zastupitelského klubu hnutí ANO dokonce tento scénář považuje za pravděpodobný: „Jak jsem sledoval atmosféru v koalici, zdá se mi, že se uvnitř už diskutují i varianty, jak se obejít bez Rozvíjíme Hradec. Ostatně my jsme říkali už po volbách, že koalice složená z devíti subjektů je nestabilní, protože je tam mnoho zájmů, názorů a vztahových bloků. Nemáme z toho radost, ale nepřekvapuje mne to.“

Doksanský si myslí, že koalice zůstane i bez případného odchodu Rozvíjíme Hradec dostatečně silná: „Koalice si stále věří, že tu změnu ustojí a může si dovolit panu Holáskovi neustoupit. Mají polštář dvou našich zastupitelů (Outlý a Štayrová - pozn. red.), kteří hlasují s nimi. Také další naši kolegové jsou oslovováni z koalice, dobře víme, že se to děje. Když padají atraktivní nabídky, je to velké dilema, i když to není férové. U nás však žádný názorový rozkol není.“