Dvorská knihovna rozváží až do domu. Nejvíc se čtou detektivky

Když nemohou čtenáři do knihovny, přijede ona za nimi! Tím se řídí městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Stejně jako na jaře rozváží knihy, které si lidé objednají, až domů. Rozvozy jsou třikrát týdně, zájem je velký. Nejvíc se v nouzovém stavu půjčují detektivky a romantické příběhy.

Už od roku 2009 Slavoj vozí knihy každou první středu v měsíci seniorům, ale na jaře za prvního nouzového stavu, kdy byly knihovny stejně jako nyní zavřené, nabídl tuto službu všem. Za pět týdnů tehdy pracovnice rozvezly na dva tisíce publikací. Minulý týden knihovna získala povolení od krajské hygienické stanice a rozvozy obnovila.

„Knížka je jeden ze způsobů, který může lidem v této době hodně pomoci. Je spousta čtenářů, kteří doma nemají velkou knihovnu. I když někdo říká, že to není životně důležité, my si myslíme, že je,“ vysvětluje ředitelka Slavoje Marta Pešková Staníková.

„Přivezte mi deset detektivek“

Je osm hodin ráno a přestože je královédvorská knihovna od 22. října zavřená, v budově v Tylově ulici je živo. Knihovnice Šárka Antoňáková má na stole vytištěné e-maily s objednávkami, podle nich v online katalogu vyhledává publikace a zapisuje jména, adresy a telefonní čísla čtenářů, za kterými dnes pojedou.

„Nejdřív si musíme ověřit, jestli je kniha vůbec dostupná, abychom ji nehledali zbytečně. Lidé si někdy nevšimnou, že je vypůjčená,“ říká.

Někteří čtenáři k vybranému titulu disciplinovaně připíšou i mezinárodní desetinné třídění, podle kterého je naučná literatura v regálech řazena, ale jiní mají neurčitá a leckdy i dosti strohá přání. Například chtějí několik knih od jednoho autora nebo uvedou jen žánr.

„Dobrý den, prosím o dodání dvakrát Dick Francis, jeden román ze současnosti, jeden z lékařského prostředí (není podmínkou),“ stojí v jedné ze zpráv, kterých má ředitelka Slavoje plný mobil. Lidé také píšou e-maily nebo volají.

„Dost často se stává, že chtějí něco, co nemáme. Voláme jim proto zpátky a ptáme se, jestli nechtějí jinou knihu. Snažíme se jim poradit. Někdo třeba napíše: Přivezte mi deset detektivek, které jsem nečetla. Podíváme se do jejich historie a něco vybereme,“ popisuje ředitelka.

Tituly vytažené z regálů načtou do systému a vloží do igelitové tašky, jakož i cedulku se jménem čtenáře. Tašky dávají do prádelních košů, které odnesou do služebního pick-upu.

„Posledně jsme měli tři plné koše, dneska to bude podobné,“ poznamenává Šárka Antoňáková. Zásilky si lidé vyzvedávají před domem. Knihovnice vybavené rouškami a ochrannými rukavicemi jezdí po Dvoře Králové nad Labem i do okolních obcí. Obvykle vyrážejí kolem půl desáté a vracejí se po čtrnácté hodině.

Karanténa v čajovně

Čtenářské zvyklosti se v nouzovém stavu příliš nemění. „Nejvíc se půjčují detektivky a romantická literatura,“ podotýká knihovnice Jana Karlovská a do tašky vkládá několik děl americké spisovatelky Danielly Steelové.

Zájem je také o dětské i audio knihy, časopisy nebo kuchařky. Kvůli situaci ve školách jde naopak méně na odbyt klasická a naučná literatura. Za první dva dny pojízdná knihovna obsloužila stovku čtenářů.

Vrácené publikace putují do čajovny, která je také zavřená a teď se proměnila v improvizované karanténní pracoviště. Štosy knih jsou v týdenní izolaci. Ke čtenářům, kteří chtějí výpůjčky pouze vrátit, knihovnice nejezdí. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy a nehrozí sankce.

Slavoj organizuje rozvážky třikrát týdně: v pondělí, ve středu a pátek. Kromě toho zaměstnankyně doplňují knihovnický fond, nové přírůstky katalogizují a vkládají do obalů. Královédvorská knihovna má 2,5 tisíce čtenářů.

Podobnou službu mnoho institucí v koronavirové krizi nenabízí. Telefonické a e-mailové objednávky od čtenářů od minulého týdne vyřizuje také Městská knihovna v Náchodě. Lidé si připravené balíčky vyzvedávají ve vestibulu knihovny ve středu a čtvrtek od 10 do 14 hodin. Z bezpečnostních důvodů ale zatím nelze knihy vracet.

„Aktuálně připravujeme nákup biblioboxu, aby bylo možné uskutečnit i vracení knih,“ poznamenává náchodský starosta Jan Birke (ČSSD). Další možností jsou výpůjčky e-knih. Po dobu uzavření knihovny si mohou čtenáři zdarma půjčit tři knihy na měsíc.

Lidé z Jičína si mohou o literatuře s pracovnicemi tamní Knihovny Václava Čtvrtka alespoň povídat. Na telefonu jsou připravené každý všední den od 9 do 12 hodin. Zájemci si mohou v nouzovém stavu také zdarma vypůjčit e-knihy, na výběr jich jičínská instituce má více než 10 tisíc. V Rychnově nad Kněžnou je v současnosti možné knihy pouze vracet do samoobslužného biblioboxu vedle budovy městské knihovny.