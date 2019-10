Herna chce přistavět dvě patra, lidé v Hradci se pustili do boje

Minulý týden radou města prošel záměr společnosti Krijcos, která chtěla přikoupit pozemky kolem své nonstop herny a restaurace, aby mohla kasino rozšířit. V plánu má dvoupatrovou nástavbu.

Rozezlení obyvatelé paneláku v Kejzlarově ulici, který lze pokládat za součást prokleté Benešovy třídy, se o plánech dozvěděli náhodou. Jak se dalo očekávat, s projektem ostře nesouhlasí.



„Před několika dny se nás ptala členka komise místní samosprávy, zda jsme podali protest proti prodeji pozemků města. Ta informace byla na vývěsní tabuli města, ale pro nás to byla novinka. Dozvěděli jsme se totiž, že nejsme účastníky řízení,“ stěžoval si před zastupiteli Leoš Felgr, který v sále Regiocentra zastupoval další naštvané vlastníky bytů.

Pokud by návrh na prodej pozemků města prošel a záměr by posvětil stavební úřad, herna by se rozrostla do všech směrů, tedy i do výšky.

„Nástavba dvou podlaží znehodnotí kvalitu některých bytů. Ve vzdálenosti pěti metrů by vznikla zeď a protější okna a balkony by se staly nepoužitelnými,“ argumentoval Felgr.

Nonstop herna Krijcos je přímo pod okny desetipatrového domu se třemi vchody. S panelákem ji spojuje zastřešená pasáž typická pro těžce zkoušenou Benešovu třídu.

Potemnělý průchod je posprejovaný, kryty zářivek rozmlácené, vchody do obchodů, které ještě nezavřely, jsou pro jistotu zamřížované, schodiště a rampy prorezlé.

Další blízké schody se zhroutily a opravy se vlečou už řadu měsíců. Před vchodem do kasina i dopoledne postávají stálí zákazníci, jakož i jeho ochranka, která jakékoli dotazy novinářů hrubě odmítla. Na Benešově třídě dvě podobně velké herny a řada restaurací už jsou.

Podle tamních obyvatel je podivně nízká případná kupní cena pozemků, činí 430 korun za metr čtvereční. Radou města návrh minulý týden prošel, asi i díky slibu herny, že zkulturní zchátralé rampy či schodiště.

„Návrh jsme posuzovali hlavně z toho pohledu, že by část Benešovy třídy opravil na své náklady někdo jiný. To byl důvod, proč jsme s nimi jednali. Uvedli, že by do ohyzdných prostor vložili asi pět milionů korun,“ sdělila náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

Na zastupitelstvu se snažila rozzlobené majitele bytů uklidnit tvrzením, že uvažovanému prodeji a tedy i růstu herny bude předcházet jednání s obyvateli.

„Rozhodně se tím budeme zabývat,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Jsem obyvatelem této lokality a ten nápad mi přijde jako nehoráznost. Podpora hazardního byznysu na úkor komfortu obyvatel? To by si nikdo z nás neměl dát za rámeček,“ řekl Pavel Vacek (Piráti).

Zástupce majitelů bytů Leoš Felgr se zastupitelům snažil naznačit, jak by se situace mohla vyvíjet, kdyby prodej schválili.

„Už nyní provoz herny doprovází celonoční hluk, podnapilé a agresivní osoby, časté výjezdy městské policie a okolí znečištěné močí a zvratky. Další zhoršení životních podmínek v bytových domech s největší pravděpodobností povede k odchodu stávajících slušných obyvatel a k nastěhování nepřizpůsobivých, tedy i ke vzniku vyloučených lokalit,“ řekl za obyvatele Leoš Felgr.

Před rokem na jaře však zastupitelstvem prošla novelizace vyhlášky, jež podle některých názorů válku proti automatům a podobným neřestem změkčuje.

Provozovatelům heren umožnila podniky přeměnit na kasina, která mohou mít na rozdíl od heren s videoloterijními terminály neomezenou otevírací dobu a umožňují i vyšší sázky u většího počtu automatů.

Zajímavý je vývoj vztahu Hradce k hazardu. Před třemi lety město přitvrdilo, když z centra vykázalo 36 podniků.

„Léta se dohadujeme, kolik heren v Hradci Králové má být. Bylo nám řečeno, že už by to měl být konečný stav, který by se neměl dál navyšovat, ale je to spíš naopak. Takto po kouskách rozprodávat Benešovu třídu je nesystémové,“ míní zastupitelka Anna Maclová (Koalice pro Hradec).