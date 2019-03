Zastupitele čekají kauzy černých hal, stadionu i nedostavěné školy

O stěhování schůzí městských zastupitelů z Adalbertina do nového sídla hejtmanství se mluvilo již před jedenácti lety za primátora Divíška. V Regiocentru se v úterý od 16 hodin sejdou poprvé, ale určitě ne naposledy.

„Město požádalo kraj o možnost konat zasedání zastupitelstva v sídle krajského úřadu. Sál v Regiocentru je uzpůsoben právě tomuto účelu, budova poskytuje dostatečné parkovací kapacity. Zatím jsou oficiálně schválené termíny zasedání městského zastupitelstva v prvním pololetí tohoto roku,“ řekl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Město s krajem bude jednat o dlouhodobějším využití sálu Jana Letzela.

Tentokrát zastupitelé budou probírat tři témata, která byla taháky podzimních komunálních voleb, ale v Hradci Králové rezonují již řadu měsíců, ne-li roků.

Smír se společností CTP, jež u výpadovky na Třebechovice načerno rozestavěla skladovací haly, se zastupitelstvo střídavě pokouší lepit a zas trhat od roku 2016. Až nyní by mělo být jasno definitivně.

Dohodu s firmou nedoporučuje pouze právní zástupce magistrátu v tomto sporu Ervín Perthen, ale i rada města. Ani to však stačit nebude, protože koalice není jednotná, proti dohodě se vymezuje Změna pro Hradec.

Vláda bude potřebovat i hlasy opozice a zatím se zdá, že je dostane. Na nerozhodné zastupitele totiž mohly zapůsobit omluvy regionálního ředitele CTP Zdeňka Apeltauera na neveřejném únorovém jednání.

CTP ostatně slibuje i poněkud hmatatelnější kompenzace. Město by za souhlas mohlo dostat 15 milionů korun, za které by dostavělo chodník a cyklostezku k rozestavěnému areálu.

Není tajemstvím, že firma hodlá v lokalitě stavět další dvě haly. Jejich stavbu údajně plánovala současně s dobudováním současných nevzhledných skeletů, avšak nyní se zdá, že třetí a čtvrtá hala by měly začít růst až spolu s konečným dopravním napojením celého areálu, tedy do pěti let.

Smaže Hradec i spor o odstupném za Střezinu?

Na pořadu bude i další urovnávání sporu, respektive výše odstupného. Společnost Prima by za nedokončenou opravu základní umělecké školy (ZUŠ) Střezina měla dostat 8,5 milionu korun. Prima kvůli chybám v projektu od zakázky odstoupila, když bylo jasné, že dostane i výpověď od města.

Renovace od té doby zamrzla a rovněž vedení ZUŠ se netají skepsí. Problémem teď zřejmě bude i výše odstupného.

„Není mi jasné, jak obě strany dospěly zrovna k částce osmi milionů, když neexistuje žádný posudek. Není tedy jediná záruka, zda je to vyčíslené správně,“ pochybuje Aleš Dohnal (Piráti).

Shoduje se s ním i náměstek primátora Jiří Bláha (ODS): „Nejsem přesvědčen, že by Prima utrpěla škody v rozsahu 8,5 milionu korun.“

Ve velmi podobném duchu po nástupu do funkce hovořil i primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS), jenž poukázal na to, že uvažované podmínky narovnání sporu s Primou načrtlo bývalé vedení města.

Stadion má pevné maximum. Ale jen další v řadě

Jednu hodinu po zahájení zastupitelstva by měla na řadu přijít i stavba fotbalového stadionu, tedy rozbor výsledků kontroly projektové dokumentace. Ta sice odhalila chyby, avšak podle náměstka Bláhy lze pokračovat, aniž by projekt ztratil územní rozhodnutí i stavební povolení.

Ačkoli Hradec plánoval stadion maximálně za 550 milionů korun, Bláha navrhuje opravit chyby a vyhlásit jednostupňové výběrové řízení s maximální částkou 605 milionů korun.

Kdyby vše dopadlo podle představ města, nové výběrové řízení by mohlo být vypsané ještě letos a vítěz by mohl být známý už v prvním čtvrtletí roku 2020.

Jenže i náměstkových 605 milionů naráží na odpor. „Je to jen politicky zvolené číslo, které nemá žádnou oporu. Může se stát, že tu zakázku někdo vysoutěží například za 604 milionů, ale bude se spoléhat, že se vyléčí na vícepracích, což může být až 30 procent navíc,“ domnívá se zastupitel Dohnal.

Zajímavé je, že poslední tendr na dvě tribuny a trávník měl maximální cenu nastavenou na 400 milionů korun, ta však byla podhodnocená a reálná cena byla podle Bláhy kolem 550 milionů. „Chceme, aby zastupitelstvo projevilo vůli stavět, nebo projekt odepsat,“ dodává náměstek.

