Nová cena za arénu pro Hradec je 605 milionů, stavba ale může padnout

„Domnívám se, že bude možné upravit tu projektovou dokumentaci, aniž by došlo ke ztrátě územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ tvrdí Bláha.

Zastupitelé již dostali výsledky kontroly projektu. Ta ukázala na celou řadu chyb a nedostatků a také na to, že aréna se může prodražit až na 742 milionů korun místo původně plánovaných 550 milionů. Zprávu vzala na vědomí rada města a příští týden ji mají odsouhlasit i zastupitelé. Zároveň by měli rozhodnout co dál. Bláha navrhuje opravit chyby a vyhlásit jednostupňové výběrové řízení s maximální částkou 605 milionů korun.



„V této chvíli si myslím, že se tu dá najít takováto cesta. Ale mohu se mýlit. Třeba se při přeprojektování ukáže, že to nepůjde upravit bez změny dispozic,“ říká Jiří Bláha.

Kdyby se muselo do projektu sáhnout razantněji, ztratilo by město územní rozhodnutí a stavební povolení. To je velké riziko i pro zástupce koaliční Změny pro Hradec a Zelených, kteří dlouhodobě požadují nový a výrazně levnější projekt. Pokud by se naplnil černý scénář, byl by současný návrh investičního odboru jen ztrátou času.

„Kdyby se mělo stavět to, co tam je teď vyprojektované, můžeme na dlouhou dobu zapomenout na nějaké investice. Pokud by se měl projekt nějak osekávat, může z toho vzniknout architektonický paskvil, to bychom také neradi. Dobrých řešení tady moc není. Nejsem nyní schopný říci, k čemu se přikloníme,“ říká radní Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).

Ten označuje Bláhův návrh za pokus, který může skončit i tak, že se do tendru nikdo nepřihlásí. Maximální částka 605 milionů korun by neměla zahrnout jen část stavby, jak tomu bylo v předchozím tendru. Nově by se stadion měl stavět jako celek.

„Původně mělo jít pouze o dvě tribuny a hřiště. Na tom by se podle FAČR (Fotbalová asociace ČR, pozn. red.) stejně nemohlo hrát,“ upozornil na další z chyb původního záměru primátor Alexandr Hrabálek (za ODS).

Stavět, nebo projekt odepsat?

K zastupitelům už míří i protinávrh opozičních Pirátů, kteří současný projekt dlouhodobě kritizují. Podle nich hrozí, že i po jeho opravách v něm bude tolik chyb, že městu při výběrovém řízení přijdou stovky až tisíce doplňujících dotazů a stadion nakonec skončí stejně neslavně jako přestavba ZUŠ Střezina.

„Přístup části pracovní komise pro stadion mě úplně šokoval. To, že se bude v podstatě projektovat a hasit značný počet chyb až v této fázi přípravy, je nezodpovědný,“ upozorňuje zastupitel Aleš Dohnal (Piráti) a navrhuje vypsat zcela novou architektonickou soutěž. Obává se totiž, že změny projektu budou tak razantní, že nakonec stejně o stavební povolení přijde.

„Počítali jsme, že s novým projektem by se mohlo začít stavět na jaře 2022. Jsou tam dostatečné rezervy. Normální města za takovou dobu připravit podobný projekt zvládají,“ míní Dohnal.

Takový scénář nevylučuje ani náměstek Bláha, ale rozhodnout podle něj musí v úterý zastupitelé: „Chceme, aby zastupitelstvo projevilo vůli stavět nebo projekt odepsat.“

O osudu stadionu rozhodne i to, jak se k záměru radnice postaví projektanti z VPÚ Deco. Zástupci radnice s nimi mají schůzku v pátek. K té vedoucí investičního odboru Valentýn Avramov podotýká: „Oni se musí vyjádřit k vadám, které jsou jim vytknuté. Pokud budeme předkládat zastupitelstvu, co s tím dál, musíme vědět, do kdy to projektanti opraví.“

Hlavní tribuna na fotbalovém stadionu se bourala v říjnu 2017: