Účet za arénu v Hradci může vyšplhat k 742 milionům, vyčíslily posudky

Nad stavbou nového fotbalového stadionu v Hradci Králové se stále více zatahuje. Před Vánoci rada města poslala stávající projektovou dokumentaci nezávislé kontrole. Redakce MF DNES má na rozdíl od drtivé většiny zastupitelů čerstvý posudek k dispozici. Dopadl špatně. Dokonce velmi.

Zatím se nedá odhadovat, zda posudky od společnosti TÜV Nord Czech o souladu zadání s projektovou dokumentací a firmy Recoc o konstrukcích budou mít na stavbu jen slabý, nebo zásadní vliv. Se závěry se zatím seznámila jen hrstka lidí. Je z nich jasné, že materiál má značně výbušný charakter.

Nabízí se paralela se zastavenou stavbou Základní umělecké školy Střezina asi za 200 milionů korun. V tomto případě dokonce padlo trestní oznámení na neznámého pachatele především kvůli projektové dokumentaci.

Z posudku projektové dokumentace ke stadionu vyplývá řada chyb, nesouladů, nesplněných požadavků investora, nedostatečných definic a dalších.

Předně se potvrdilo, že je nemožné dodržet požadavek maximální ceny, tedy 550 milionů korun. Společnost TÜV Nord Czech tvrdí, že stadion se může velmi prodražit.

„Dokumentace obsahuje poměrně velké množství nejasností, při jejichž řešení může dojít k navýšení konečné ceny. Z kontrolních propočtů reálných cen a kontrolních propočtů změn cen v čase lze jednoznačně vyvodit, že uvedená rozpočtová cena je nereálná. Pokud nedojde ke změně projektové dokumentace, bude celková cena výrazně vyšší. Dá se předpokládat navýšení ceny v rozmezí 30 - 35 procent, tedy o cca 165 až 192 milionů korun,“ stojí v expertize.

Pro nezávislého dodavatele je to složité, ne-li nemožné

To však zdaleka není vše. „Předložená projektová dokumentace rozsahem nesplňuje požadavky dané vyhláškou, jak má dokumentace pro provádění stavby vypadat,“ konstatuje společnost Recoc v posudku na konstrukce stadionu.

A dále říká, že „vytvoření dílenské dokumentace je pro nezávislého dodavatele bez vazeb na autora této dokumentace více než složité, ne-li nemožné.“

Statická kancelář Recoc upozorňuje na nesoulad jednotlivých částí i výkazů výměr projektové dokumentace, na špatnou definici konstrukčních detailů a zdůrazňuje, že na řadě míst jsou rozpory v uvažovaných zatíženích. Vidí i prostor pro řadu úspor.

Obě kontrolorské společnosti doporučují podrobit revizi počet a velikost sky-boxů a VIP prostorů a provést ekonomickou návratnost závratné investice. Pokud by město chtělo srazit skutečnou cenu na 550 milionů, údajně to nelze dosáhnout jednoduchou úpravou dokumentace, ale bude nutný zásah do celé koncepce a snížení obestavěného prostoru o 30 procent.

S posudkem se zatím měli možnost seznámit jen členové pracovní skupiny a komise pro fotbalový stadion, zná jej i vedení města. Zastupitelstvu jej předloží až 12. března Jiří Bláha (ODS), náměstek pro rozvoj, územní plánování a investice.

„Je to příliš čerstvé, teď se s posudkem musíme seznámit a najít nějaké řešení. Můj pocit je až příliš osobní, a proto se s ním raději nebudu dělit. Myslím si však, že v tomto případě je to možná ještě horší případ než Střezina,“ upozorňuje Bláha, který se chce co nejdříve setkat se společností VPÚ Deco, jež původní projektovou dokumentaci zpracovávala.

„Určitě jim ale nic nechci vzkazovat přes noviny. Nemám jinou možnost než hrát s kartami, které mám v ruce a které mi rozdal někdo jiný. Snažím se o otevřenou hru a nemám prostor k blufování,“ naznačuje, že „hru se stadionem“ načalo bývalé vedení města.

Dokumentace je v pořádku, věří bývalý náměstek Vedlich

Exprimátor Zdeněk Fink (HDK) ještě posudek nečetl. „Proto tomu neříkám nic, nemám informace,“ reagoval.

Jeho někdejší náměstek pro rozvoj a investice Jindřich Vedlich, který již v zastupitelstvu nefiguruje, důvěřuje stávajícímu projektu. „Je to otázka na projektanta i supervizora, který však řekl, že dokumentace je v pořádku. To samé tvrdil i projektant,“ řekl.

O čerstvém posudku se odmítá bavit vedoucí investičního odboru hradeckého magistrátu Valentýn Avramov. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat, potřebujeme to nejprve vyřešit s projektanty a teprve potom by to měla být věc veřejná. Bylo by smutné, kdyby se to projektanti dozvěděli z médií,“ sdělil.

Že by projekt byl nekvalitní, odmítl už dříve i místopředseda představenstva klubu FC Hradec Richard Jukl, vystudovaný stavař.

„Někdo říká, že jsou předimenzované piloty, ale statik tvrdí, že je navrhl tak, jak mu vyšel výpočet. Kdo se pak podepíše pod to, že se piloty udělají o půlku menší a stadion spadne?“ uvedl.

Naopak předseda představenstva klubu Jan Michálek určité chyby připouští. „Máme výhrady, ostatně ty jsme během toho procesu uplatňovali a upozorňovali na ně. Každý projekt má své chyby i přednosti, ale nemyslím si, že by se podle toho stávajícího nedalo stavět,“ zmínil.

Změny bude muset platit radnice, namítá zastupitel

Radikální řešení ne nepodobné trestnímu stíhání za Střezinu navrhuje zastupitel Pirátů Aleš Dohnal.

„Dnes už víme, že o řadě nedostatků dokumentace minulé vedení města v čele s Finkem a Vedlichem dobře vědělo, přesto rada města nepochopitelně odhlasovala její převzetí. Nutné změny projektu pravděpodobně bude muset zaplatit radnice, a tak je na místě se začít ptát, jestli by se na tento případ neměla vztahovat občanskoprávní zodpovědnost za škodu,“ řekl.

Podle něj by bylo nejlepší celý projekt předělat. „Podle inspekce je málo podrobný a plýtvá prostorem. Musí se zcela jistě předělat. Pokud by se dokumentace nezměnila, hrozí zdražení o stovky milionů korun nebo scénář podobný rekonstrukci ZUŠ Střezina, kde je stavba úplně zastavena,“ míní.

Jaké jsou další možnosti než přeprojektování a tím pádem i velmi výrazné zdržení? Patrně jen dvě:

Současná projektová dokumentace dozná dílčích změn, odstraní se chyby a vznikne stadion odhadem až za tři čtvrtě miliardy.

Nebo se do projektu sáhne hlouběji - změny budou kvalitativní a kvantitativní tak, jak je popisuje i závěr posudku, avšak úspory budou vykoupeny novým stavebním povolením, a tedy i zdržením.

Není tajemstvím, že někteří vedoucí představitelé města se kloní k zcela novému a skromnějšímu projektu.

Hlavní tribuna na fotbalovém stadionu se bourala v říjnu 2017: