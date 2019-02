Stavba Střeziny se nehýbe, hradecká koalice nad projektem tápe

V učebně trumpetisty Karla Houdka si malí žáci ještě ani nenasadili nátrubky a už se ze sousední místnosti ozývá saxofon. Později je slyšet další nástroj zpoza druhé stěny.

Není se čemu divit. Provizorní příčky vybudované při stěhování Základní umělecké školy (ZUŠ) Střezina do opuštěného areálu někdejší základní školy jih nemají odhlučnění.

Moc důvěryhodně nevypadá ani luxferová stěna v průčelí, drolí se v ní spáry a kachle se rozpadají před očima. Škola při nutných úpravách počítala, že do dvou až tří let dojde k celkové rekonstrukci areálu. Zamítnuta proto byla také oprava prosklené stěny i lepší vybavení místností.

Jenže naděje na rychlou rekonstrukci zhasly ještě dříve, než se koplo do země. Zdržení nejprve přinesl opakovaný výběr dodavatele a jen co se před rokem začalo stavět, vyšly najevo chyby v projektu. Od června práce stojí a město řeší co dál.

„Je to jeden z těch nejlahodnějších dárečků, které jsme po minulém vedení zdědili. Úplně nevíme, jaké to má dobré řešení,“ přiznává náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení).

Radnice Střezinu řeší po dvou liniích. Je třeba dopracovat projektovou dokumentaci, avšak nejprve se město musí právně vypořádat se stavební firmou Prima, která v červnu odstoupila od smlouvy. Koalice přitom není jednotná, zda firmě za rozdělanou práci zaplatit požadovaných 8,5 milionu korun, nebo se o vyrovnání soudit.

Sami koaliční politici se neshodnou, jak dál postupovat

„Respektuji, že minulá rada se dohodla, aby se město s firmou vyrovnalo. Předložím to do zastupitelstva a uvidíme, jak se k tomu postaví,“ říká náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

„Chtěla bych si zadat nezávislý právní názor a podle toho se rozhodnout. Prima je jedna z firem, která v Hradci působí, a já nechci, abychom se tímto nedořešeným sporem zabetonovali,“ míní náměstkyně pro správu majetku města Věra Pourová (ANO).

„Měli bychom požádat soud, aby nám pomohl s vyklizením staveniště,“ naráží Hanousek na to, že Prima dosud odmítá městu stavbu předat.

Radnice nemůže pracovat na nutných úpravách projektu. Zdá se, jako by ani nechtěla. Ve vedení města totiž nepanuje shoda, jak se k nákladné rekonstrukci školy postavit. Zda jen opravit současný projekt, nebo zda stavbu rozdělit na části a areál rekonstruovat postupně. A především, zda ponechat projekt v současných parametrech, nebo ho výrazněji zredukovat.

Trnem v oku je cena, už se odhaduje přes 200 milionů

„Teď vypadá realističtější varianta, že bychom tu školu rekonstruovali po etapách. V první etapě musíme udělat pavilon, který rozkutala Prima,“ míní Hanousek.

Trnem v oku vedení města je především celková cena za přestavbu areálu. Původně se počítalo se 160 miliony korun bez započtení daně.

Jenže mezitím se na stavebním trhu výrazně změnily ceny a odhady nyní hovoří až o 212 milionech bez daně. Z radnice tak sílí hlasy, aby došlo k seškrtání projektu. Vadí hlavně divadelní sály, které mají spolknout přes polovinu rozpočtu.

„Diskutovali jsme zjednodušení a zlevnění toho projektu. Kapacita sálu pro 200 lidí vyžaduje nějakou vzduchotechniku, která potřebuje nové připojení do sítě a rozvaděč. Když snížím kapacitu sálu, možná se dostanu na menší jistič, který už spravuje ČEZ. Místo vrtů můžeme udělat čerpadlo vzduch-voda. Ty úvahy nejsou jednoduché,“ přiznává Jiří Bláha.

Střezina není v programovém prohlášení, posteskl si ředitel

„To jsou jen úvahy, které však musí prověřit někdo z projektantů. Ten stále není na světě a nejsou ani kroky k tomu, aby byl,“ upozorňuje ředitel školy Karel Šust, který si v posledních školních novinách postěžoval, že nové vedení rekonstrukci školy ani nezařadilo do svého programového prohlášení.

„Je třeba o tom mluvit, ale nikdo se na nic neptá. Sály jsou pro školu naprostou nutností, bez toho nemůžeme fungovat. Dnes máme tři a nemůžeme jich mít méně. Ať zastropují tu částku a dají mi projektanta, který mi řekne, co kolik stojí. Pak můžeme ubírat,“ vyzývá ředitel vedení města.

V kauze už padlo trestní oznámení na údajné předražení zakázky. O místo přišel vedoucí odboru školství Jan Jirsa a nedávno odešel i další úředník, který měl projekt na starosti. Vedení školy se proto obává, aby se projekt vůbec pohnul.

„Na jeho opravě se zatím ještě nepracuje,“ říká vedoucí investičního odboru Valentýn Avramov.

Podle něj by se však rozestavěný pavilon mohl dokončit už v letošním roce. „Bude se muset vypracovat rozdílová dokumentace a zakázka zadat samostatně. Dokumentace by mohla být do dvou měsíců, pak výběrové řízení,“ tvrdí Avramov.

Podle Šusta je to pozdě. Škola potřebuje nové prostory co nejdříve. Už nyní se podle něj mohlo na projektu pracovat. Vypracoval i tabulku rekonstrukcí dalších škol v kraji. Z té vyplývá, že rekonstrukce ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem, která má 540 žáků, stála sedmdesát milionů korun. V nákladech na žáka tedy téměř dvojnásobek oproti projektu Střeziny.