Legalizace černých hal u Hradce má šanci, firma představí novou dohodu

Setkání to bude neveřejné, bez zápisu, nejspíš z něj nepronikne příliš informací. O smíru znamenajícím dostavbu, případně pokračování války a demolici torza, měli zastupitelé rozhodnout už 15. ledna. Bod byl „odkloněn“ až na březen a možná se obejde i bez vzrušené diskuse, jež se dala očekávat.

Sice nelze předvídat, jak březnové hlasování dopadne, avšak ostré hrany čtyři roky trvajícího sporu, který mohl a stále ještě může skončit u soudu, se přece jen obrušují.

Společnost CTP pozměnila strategii a vsadila na účinnou lítost i konkrétní kroky vedoucí k míru. Stáhla žalobu na město, s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) vyjednala souhlas s napojením lokality, regionální ředitel Zdeněk Apeltauer se sešel s primátorem, přihodil vizualizace a nákresy, za týden bude mít svůj blok i před zastupiteli, kteří se nechají překvapit, zda nepřihodí „dárky“.

„V zásadě jsem proti smíru. Pokud by však řešení smíru bylo pro město výhodnější a investor by udělal gesto, které by mne přesvědčilo, že město může chybu prominout. Dokážu si představit, že bych hlasovala jinak,“ říká náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

„Počkáme si na prezentaci zástupce CTP. Osobně si ale dokážu představit, že se najde smírné řešení za cenu cyklostezky nebo chodníku, protože lidé nemají moc možností, jak se do oblasti dostat,“ uvádí lídr opozičních Pirátů Pavel Vrbický.

„Společnost CTP se v podstatě s městem shodla na změně formátu vyjednávání. Nebude se řešit soudní smír, ale řekněme dohoda o narovnání. Z otevřeného nepřátelství se stává přátelství,“ zní pod podmínkou anonymity od jednoho z dobře informovaných zdrojů redakce.

„Věříme, že se podaří dohodu uskutečnit,“ konstatuje regionální ředitel CTP Zdeněk Apeltauer.

Hlasování bez závazků

Ostatně to samé zastupitelům nepřímo doporučuje i Ervín Perthen, právní zástupce magistrátu ve sporu s CTP. Nejen proto bude zajímavé sledovat březnové hlasování. Je pravděpodobné, že někteří ze zastupitelů, kteří ještě nedávno kategoricky vystupovali proti dostavbě, změní názor. Už nyní je téměř jisté, že jednotná nebude ani koalice, byť vláda tří to nepovažuje za podstatné.

„Bude to zcela volné hlasování. Za sebe říkám, že já pro smír rozhodně hlasovat nebudu, přestože dohoda je nyní připravená za lepších podmínek a firmě CTP z toho plynou určité závazky,“ upozorňuje náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Jednou z podmínek je dočasné dopravní napojení logistických hal. „Ze strany ŘSD bylo odsouhlaseno dočasné napojená hal CTP na místní komunikaci do Slatiny s dočasností do prosince roku 2025. Tento termín dočasnosti není v kolizi s připravovanou stavbou I/11 Hradec Králové – severní tangenta,“ píše se v dopise adresovaném CTP z 21. ledna letošního roku.

Ačkoli z jednání obou stran je znát, že k dohodě a tím pádem i dostavbě je blíž, vyloučit nelze ani opak. Radnice by se však potýkala nejen s žalobou. Podle osloveného odborníka by CTP mohla město vinit z takzvaného vrchnostenství a poukazovat na případ jiného investora, který za Petrofem rovněž načerno rozestavěl haly, avšak po jejich úředním „obílení“ může v Hradci podnikat.

„Pokud budeme trvat na odstranění stavby, společnost CTP se může zaseknout a ta torza tu mohou zůstat viset celé roky. Je to však jen CTP, kdo by se měl snažit přivést obyvatele města na svou stranu, protože svým přístupem hnula žlučí většině lidí. Když sklopí hlavu a pokusí se vynahradit tu kalvárii, za jistých okolností si můžeme sednout ke stolu a jednat,“ dodává náměstkyně Pourová.