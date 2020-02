Na úvod trutnovského Jazzince zahraje hvězdný kytarista John Scofield

Jazzinec zahajuje úvodním koncertem v sále Uffo dnes od 19 hodin. Tento večer bude patřit hvězdě stejně jako loni, kdy tu zahrál francouzský trumpetista Erik Truffaz.

Tentokrát to bude americký kytarista John Scofield, několikanásobný držitel Grammy, který byl mnohokrát vyhlášený kytaristou roku. Je to jediný jeho koncert u nás.

Osmašedesátiletý rodák z Ohia v 80. letech hrál s věhlasným trumpetistou Milesem Davisem a společně vydali tři alba.

Na Jazzinci poprvé v České republice představí nový sólový projekt. Vystoupí sám s kytarou a představí vlastní interpretace oblíbených skladeb i autorské kompozice.

„Bude mít jen pár koncertů po Evropě. Podařilo se nám ho získat náhodou, ale jsme za to rádi. V Čechách vystupuje v různých sestavách celkem často, ale toto bude jiný John Scofield. Je to mimořádná osobnost a stále má co říci. Patří mezi pár muzikantů, kteří jsou už po pár tónech snadno rozpoznatelní,“ upozorňuje zakladatel Jazzince Tomáš Katschner.

Mezi další velké magnety patří jeden z nejlepších světových saxofonistů a pověstný funky vytrvalec Maceo Parker a nezaměnitelně znějící GoGo Penguin z Velké Británie.

Festival bude mixem zvučných jmen a v Čechách neokoukaných kapel. Většina večerů se uskuteční v Koncertní síni Bohuslava Martinů, tři ve společenském centru Uffo a jeden v trutnovském Národním domě.



„Snažili jsme se vytvořit atraktivní program a ve dvou a půl měsících ukázat pestrost jazzové hudby. Na letošní ročník přijede poměrně hodně muzikantů, kteří v České republice nejsou příliš známí. Někteří tady zahrají úplně poprvé,“ říká Katschner.

Na GoGo Penguin z Manchesteru chodí mladí lidé

Jeden z nejzajímavějších objevů britské hudební scény posledních let, tak hudební kritici hovoří o GoGo Penguin z Manchesteru, kteří vystoupí v Uffu na festivalovém finále v závěru března. Kapela s nálepkou post-jazzová čerpá melodické linky z jazzu, rytmy z elektronické a taneční hudby. Výsledkem je těžko zaměnitelný zvuk.

„GoGo Penguin jsou velkou hvězdou současného evropského jazzu. Je to kapela, na kterou chodí mladí lidé,“ poznamenává ředitel Jazzince.

Českou hvězdou festivalového finále bude saxofonista Karel Růžička, jenž se jako jeden z mála českých muzikantů dokázal prosadit v New Yorku. Do Trutnova přiveze předního newyorského bubeníka Clarence Penna. V tomto složení vystoupí v Evropě poprvé.

Také s kytaristou Liborem Šmoldasem zahrají věhlasní spoluhráči z USA: bubeník Adam Nussbaum a kontrabasista Jay Anderson. Ve své kariéře mimo jiné doprovázeli velikány Franka Zappu či Toma Waitse.

Na finálový večer dorazí muzikanti až z Chile. Formace The Chilean Project původně vznikla jako doprovodná kapela pro významné sólisty. V roce 2016 natočila v New Yorku první desku a tím odstartovala její „sólová“ dráha.

Za to, že budou v Trutnově hrát, organizátoři Jazzince vděčí chilskému fotografovi Pablu Reyesovi. Ten se účastní soutěže Jazz World Photo, která je letos již posedmé součástí festivalu, při posledním ročníku se jeho snímek dokonce dostal mezi tři nejlepší.

„Přišel za mnou na vernisáži výstavy v Trutnově před dvěma lety. Nemohl jsem uvěřit tomu, že přijel z Chile. Loni se vrátil znovu, protože už byl mezi oceněnými fotografy. Řekl nám, že jeho snem je přijet další rok zase a ukázat nám kapelu, která je v jeho zemi ta nejlepší. Domluvil to a The Chilean Project odehrají v Čechách několik koncertů,“ popisuje Tomáš Katschner.

Hned několik muzikantů, kteří se na letošním Jazzinci představí, nejsou v tuzemsku příliš známí.

Jazzinec Trutnov 2020 6. 2. - Uffo: John Scofield (USA)

(USA) 13. 2. - Síň B. Martinů: Jeff Alkire Quartet (USA/CZ), Allison Wheeler Band (USA, CZ)



(USA/CZ), (USA, CZ) 20. 2. - Síň B. Martinů: Prime Time Voice (CZ)

(CZ) 28. 2. - Síň B. Martinů Marianne Solivan & Walter Fischbacher Trio (USA/CZ) Tellemark (CZ)

(USA/CZ) (CZ) 3. 3. - Uffo: Big Band Gustava Broma + Betty Semper (CZ)

(CZ) 12. 3. - Síň B. Martinů: Steve „Big Man“ Clayton & The Wild Bluesmen (UK/DE/CZ)

(UK/DE/CZ) 19. 3. - Síň B. Martinů: Christoph Irniger Pilgrim (CHE), Iva Marešová / Yasinski / Vašíček (CZ)

(CHE), (CZ) 28. 3. - Festivalové finále v Uffu: The Chilean Project (RCH), GoGo Penguin (UK), Karel Růžička & Clarence Penn feat. Tomáš Baroš & Piotr Wyleżoł (USA/PL/CZ), Libor Šmoldas NYC TRIO (USA/CZ)

(RCH), (UK), (USA/PL/CZ), (USA/CZ) 4. 4. - Národní dům: Maceo Parker (USA)

(USA) 16. 4. - Síň B. Martinů: Zeurítia (CZ/IT)

Do této kategorie patří saxofonista Jeff Alkire, který dlouho spolupracoval s Rayem Charlesem, americká zpěvačka Marianne Solivanová s Walter Fischbacher Triem nebo držitelka několika cen Alison Wheelerová z kalifornského Monterey. V její české doprovodné kapele bude hrát přední český kontrabasista Robert Balzar.

Neokoukanou kapelou je také švýcarské uskupení Pilgrim s tenorovým saxofonistou Christophem Irnigerem, který je považován za nejlepšího jazzového saxofonistu ve Švýcarsku.

Událostí bude březnový koncert Big Bandu Gustava Broma, který vznikl v roce 1940, pod taktovkou slovenského dirigenta Vláda Valoviče. Pod jeho vedením hrají známé swingové skladby i vlastní jazzové písně.

Vystoupí s nimi ve Vídni usazená americká zpěvačka Betty Semperová. Další březnový koncert klavíristy a zpěváka Steva Claytona bude lahůdkou pro příznivce klasického blues.

Závěr patří hvězdě funk jazzu saxofonistovi Maceo Parkerovi

Úvod i závěr Jazzince orámují velké postavy amerického jazzu. Na předposledním koncertě se začátkem dubna v Národním domě představí černošský saxofonista Maceo Parker, šestasedmdesátiletý muzikant ze Severní Karolíny se proslavil v 60. letech spoluprací s legendárním Jamesem Brownem.

Střídavě s ním vystupoval až do konce 80. let, zkraje 90. let se vydal na sólovou dráhu a sám se stal legendou funk jazzu. Hrál také s Princem, který ho nazýval učitelem, nebo s Red Hot Chilli Peppers.

„V 90. letech byl ve funku světovou hvězdou. Byl tím, kdo tento styl přiblížil lidem, a stal se jednou z jeho hlavních osobností,“ říká Tomáš Katschner.

V Trutnově ho doprovodí osmičlenná kapela. Svého času Maceo Parker zvládl i 250 koncertů za rok, jeho vystoupení jsou pověstná neuvěřitelnou energií i délkou, běžně trvají dvě a půl hodiny. Koncert v Národním domě navíc bude z devadesáti procent bez židlí.

Tečku za 22. ročníkem udělá v polovině dubna kapela Zeurítia se zpěvačkou Vendulou Šmoldasovou, jejím manželem Liborem Šmoldasem a italským bubeníkem Francescem Petrenim.