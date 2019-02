Festival Jazzinec doveze světové hvězdy Erika Truffaze a Mika Sterna

Jazzinec během 11 večerů divákům naservíruje téměř dvacítku koncertů. Kromě kulturního centra Uffa a Síně Bohuslava Martinů si jazzovou koncertní premiéru odbude kino Vesmír. Právě zde se ve čtvrtek 7. února uskuteční zahajovací koncert.

„V letošním programu je trochu méně české muziky, než kolik by si Jazzinec zasloužil. Tentokrát ale byl velký přetlak silných a krásných věcí zvenku, o které jsme usilovali třeba roky, ale z různých důvodů nedopadly. Myslím si, že se povedlo dát dohromady hodně zajímavé koncerty. V Trutnově zahrají velká jména jazzu i vycházející hvězdy,“ říká zakladatel festivalu Tomáš Katschner.

Oproti předchozím ročníkům organizátoři hned na úvod vytasí jeden z hlavních trumfů. Švýcarský rodák Erik Truffaz patří v 58 letech mezi skutečné legendy evropského jazzu. V Trutnově hrál už dvakrát, naposledy v roce 2013.

Zatímco před šesti lety vystoupil se svým kvartetem, tentokrát se představí se slovenským kytaristou Davidem Kollarem. Bude to jejich první koncert v České republice.

„Dohromady se dali loni v červenci v Košicích. Davidu Kollarovi tehdy onemocněl spoluhráč na trumpetu, oslovil proto Erika Truffaze, který kvůli tomu odložil let, a ještě ten večer spolu koncertovali. V současnosti připravují společnou desku a některé písně zahrají i na Jazzinci. Myslím si ale, že minimálně polovina z toho, co budou hrát, vznikne interakcí přímo na pódiu,“ vykládá šéfdramaturg festivalu.

Otevírací koncert, na kterém vystoupí se sólovým projektem také Lenka Dusilová, se netradičně uskuteční v kině Vesmír. Ve stejné době totiž bude v kulturním centru Uffo zkoušet novocirkusový soubor Cirk La Putyka.

Pro trutnovské kino to bude velký koncertní návrat po velmi dlouhé době. Muzikanti zde naposledy hráli v 70. letech.

„Nad kinem přemýšlím už několik let. Chodil jsem tam jako dítě na všechny filmové školy. Sál má své kouzlo a myslím si, že je tam i dobrá akustika. Vyzkoušíme to a uvidíme, jak se kino osvědčí,“ poznamenává Tomáš Katschner.

Další velké jméno dorazí do Trutnova ve čtvrtek 14. února. Švéd Ulf Wakenius, dlouholetý člen legendárního Oscar Peterson Tria, je hudebními znalci považován za jednoho z nejlepších světových kytaristů. Na Jazzinci vystoupí se „superskupinou“, kterou tvoří špičkoví muzikanti z Norska, České republiky a Slovenska.

Pulzující jazz přiveze na festival The New Trio Muh s italským pianistou Roberto Magrisem a českými spoluhráči Františkem Uhlířem (kontrabas) a Jaromírem Helešicem (bicí). Premiéru si na Jazzinci v závěru března odbude česká kapela Fanfán Tulipán.

Program Jazzince 2019 7. 2. kino Vesmír - Erik Truffaz a David Kollar (FR/SK), Lenka Dusilová (CZ) 14. 2. Koncertní síň B. Martinů - Per Bass Viking Mathisen, Super 4tet. feat. Ulf Wakenius (SWE/NOR/CZ/SK) 21. 2. Koncertní síň B. Martinů - New Trio MUH (IT/CZ) 28. 2. Koncertní síň B. Matrinů - Kuba Wiecek Trio (PL) 7. 3. Koncertní síň B. Martinů - Matt Long Trio (UK/CZ) 15. 3. Koncertní síň B. Martinů - Ondřej Štveráček Q. a Gene Jackson (USA/CZ) 23. 3. Uffo - Štěpánka Balcarová Sextet & Małgorzata Hutek (CZ/PL), Kaltenecker – Marko (HU), Gregory Private Trio (FR/MQ/CA) 28. 3. Koncertní síň B. Martinů - Itamar Borochov (IZ) 5. 4. Uffo - SoulMates (USA/CZ), Habib Koité & Bamada (MALI) 13. 4. Koncertní síň B. Martinů - Tom Smith Quartet (UK), The Cracked Cookies (FR/CZ) 18. 4. Uffo - Mike Stern & Dave Weckl band (USA) Více na webu jazzinec.cz.

Hvězda polského jazzu

Trutnovský festival dlouhodobě dává prostor hudebníkům z Polska a Izraele. Nejinak tomu bude na 21. ročníku. Jazzovou scénu našich zahraničních sousedů bude tentokrát reprezentovat trio čtyřiadvacetiletého saxofonisty Kuby Wieceka, jenž je označován za největší naději polského jazzu posledních dvou dekád. Na festivalovém finále 23. března vystoupí zpěvačka Małgorzata Huteková se Sextetem Štěpánky Balcarové.

Z Izraele pochází brooklynský trumpetista a skladatel Itamar Borochov. Pětatřicetiletý muzikant zatím není v Česku příliš známý, ale na zahraniční scéně se v poslední době začíná výrazně prosazovat. Velmi nezvyklé hudební spojení přinese koncert maďarského dua Kaltenecker – Marko, které si vystačí jen s bicími a s elektrickými klávesami.

Eric Clapton z Mali

Po loňském fenomenálním představení kontrabasisty Larse Danielssona se do Trutnova vrátí jeden ze členů jeho kapely, pianista Gregory Private. Pětatřicetiletý rodák z Martiniku tentokrát přijede na festivalové finále se svým triem.

„Vloni jsme je viděli na jazzovém veletrhu v německých Brémách. Jejich koncert zvedal diváky ze židlí, na konci všichni stáli a tleskali s rukama nad hlavou. Gregory Private dokáže dynamicky přecházet z intimních poloh do exaltovaných, jeho projev je velice živočišný,“ říká Tomáš Katschner.

Kvůli tomuto večeru pořadatelé zapůjčí z Hradce Králové špičkové koncertní křídlo v hodnotě několika milionů korun.

Odbočkou do world music bude dubnové vystoupení rodáka z afrického Mali Habiba Koitého s kapelou Bamada. O černošského zpěváka, který propojuje západoafrickou hudební tradici se západním rockem, organizátoři Jazzince usilovali deset let. Teprve letos se koncert podařilo dohodnout.

„Habib Koité je jedním z top jmen letošního programu, jeho zpěv nemůže s člověkem nepohnout. V Trutnově navíc zahraje s velkou kapelou,“ uvádí zakladatel festivalu na adresu muzikanta, kterému se přezdívá Eric Clapton z Mali.

Lahůdka nakonec: kytarista Mike Stern

Skutečnou lahůdku naservíruje Jazzinec na závěrečném koncertu. Velkolepou tečku obstará v polovině dubna americký kytarista Mike Stern.

Šestašedesátiletý rodák z Bostonu má v životopise spolupráci s takovými ikonami světového jazzu, jako jsou Miles Davis, Jaco Pastorius nebo Richard Bona. Do Trutnova přijede s neméně známým bubeníkem Davem Wecklem.

„Mike Stern nepochybně patří do první ligy světového jazzu. Jeho muzika je postavená na pulzující elektrické kytaře, je to hodně přímočarý jazz. Po Al Di Meolovi, který na Jazzinci hrál před dvěma lety, to bude druhý nejslavnější kytarista v celé historii festivalu,“ naznačuje Tomáš Katschner.

Součástí 21. ročníku bude mezinárodní soutěž Jazz World Photo, která se paralelně s festivalem uskuteční již pošesté. Vernisáž třiceti nejlepších snímků ve výstavních prostorách trutnovského městského úřadu je naplánována na 22. března. O den později organizátoři na festivalovém finále v Uffu vyhlásí vítěze.