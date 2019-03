Jazz World Photo má rekordní počet soutěžících, vítěze vyhlásí na Jazzinci

Jejich jména vyhlásí na finále festivalu Jazzinec v závěru března. Fotky zaslali autoři z více než čtyřiceti zemí. V Jazz World Photo se sešlo o téměř 40 snímků více než v loňském roce, který byl dosud rekordní. Snímky přišly z tisíce kilometrů vzdálených zemí. Kromě fotografů z Evropy soutěž zaujala také autory v Mexiku, Kolumbii, Kanadě, Japonsku nebo na Kubě.

„Každý rok zájem o soutěž stoupá, tentokrát dorazily fotografie opravdu z celého světa. Myslím si, že jejich úroveň vzrůstá. Převažují hodně kvalitní fotky, procento těch vyloženě špatných je velmi malé. Rád bych ale viděl větší množství výtvarnějších fotografií. To, že jsou technicky povedené, považuji za samozřejmost,“ říká předseda osmičlenné poroty Ivan Prokop.

Nejvíc záběrů poslali fotografové z Itálie, kde má soutěž od druhého ročníku, který autoři z Apeninského poloostrova zcela opanovali, velký ohlas.

Druhý největší „balík“ černobílých i barevných snímků přišel z Polska, na třetím místě se s 38 fotkami umístila Česká republika. Porota, jejímiž členy jsou zakladatel Jazzince Tomáš Katschner nebo zpěvák Dan Bárta, měla na hodnocení jen týden. Vybrala třicet nejlepších a už zná také jméno vítěze.

„Výběr byl i vzhledem k množství snímků, které se nám sešly, těžký. Pokud to člověk dělá poctivě, nevybere ty nejlepší hned napoprvé. Myslím si, že přestože fotografie hodnotíme individuálně, že to všichni děláme podobným způsobem. Bodujeme je podle toho, co z nich cítíme,“ poznamenává porotce a fotograf Ivan Prokop.

Podle něj trendem posledních let je, že soutěžící nezřídka kopírují úspěšné fotografy z předchozích ročníků. „Z toho, že má soutěž čím dál větší ohlas, máme samozřejmě radost. Na druhou stranu je s tím hodně práce, která nám narůstá, a řešíme, jak to udělat, abychom včas stihli termíny. Velmi pečlivě kontrolujeme splnění podmínek. Pokud je nějaká fotografie nedodrží, tak ji vyřadíme,“ říká dále předseda poroty. Jedním z pravidel, které autoři často porušují, je stáří fotografie. Ta nesmí být starší než jeden rok.

Mezi třicítkou nejlepších mají převahu fotografové jazzové hudby z Francie a tradičně Italové. Do vybrané společnosti se dostali také autoři z USA, Turecka, Argentiny a Chile. Jediným zástupcem České republiky je Jiří Hrbek. Vítěze organizátoři soutěže vyhlásí 23. března v trutnovském Uffu na festivalovém finále Jazzince. Den předtím se ve výstavních prostorách městského úřadu uskuteční vernisáž přehlídky třiceti nejpovedenějších fotografií. Pořadatelé připravují k výstavě katalog a také už mají potvrzenou účast dvou fotografů, kteří se umístí na stupních vítězů.

Výstava pojede na ambasádu i do Košic

Od začátku soutěže výstavy z jednotlivých ročníků putují po českých i zahraničních městech. V roce 2016 byla přehlídka k vidění dokonce v Českém domě na newyorském Manhattanu. Za pět let se uskutečnilo už přes šedesát výstav. „Máme asi čtyři nebo pět měst, do kterých se Jazz World Photo pravidelně vrací. Například první týden v lednu ji vždycky máme v Písku. Zároveň se stále hlásí další města, která mají o výstavu zájem,“ říká Tomáš Katschner.

Dodnes jsou v oběhu kolekce fotografií z posledních tří ročníků. Letos putovní výstava zamíří například do Třeboně, Příbrami, na americkou ambasádu v Praze, do slovenských Košic nebo do polské Jelení Hory. Pravidelnou zastávkou je Hradec Králové.

Jazz World Photo vzniklo v roce 2014, všech dosavadních pět ročníků vyhráli Evropané. V roce 2014 a vloni to byl francouzský zubař Didier Jallais. Druhý ročník opanovali Italové, kteří kompletně obsadili stupně vítězů. V roce 2016 poprvé vyhrála žena, Marion Tisserandová z Francie. V následujícím roce hlavní cenu dostal ukrajinský fotograf Oleg Panov.