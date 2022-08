Festivalové léto uzavře Artu Kus, pořadatelé rezignovali na velká jména

Festival se uskuteční od pátku do neděle a udělá tečku za letními festivaly ve východních Čechách.

Oproti loňskému roku pořadatelé ubrali jeden den, rezignovali na velká jména a obsah festivalu postavili na kreativitě. Důvodem je současná ekonomická situace a po dvou covidových letech nezvykle velká koncentrace letních akcí. Přesto Artu Kus podle organizátorů nic neslevuje na kvalitě.

„Festival je žánrově hodně pestrý a drží laťku pořád vysoko. Bude tam hip hop, elektro, orchestr i tvrdší muzika, takový průřez toho, co je teď kvalitní a co stojí za to slyšet,“ říká hlavní pořadatel Roman Dorňák (rozhovor s ním čtěte zde).

Třetinová návštěvnost?

Zatímco loni na festival přišly téměř tři tisíce lidí, letos budou organizátoři spokojeni s návštěvou třetinovou.

„Festival letos dimenzujeme na tisíc lidí a věříme, že se nám to podaří dosáhnout,“ přiznává. V minulých letech měla akce vždy zahraničního headlinera, zatím nejzvučnějším jménem byli v roce 2020 švýcarští experimentátoři The Young Gods. Letos je dramaturgie postavena ryze na českých muzikantech. Původně měl na Bojišti zahrát americký raper Jamalski, ale pořadatelé se s nim nakonec nedohodli na podmínkách.

Přehlídku v pátek zahájí na hlavním pódiu vrchlabská rocková kapala 2.0, hlavním tahákem úvodního dne bude raper Hugo Toxxx, kapela -123 minut a projekt Universal Swing Brothers, který je fúzí elektronické hudby s živými nástroji a vokály. Kapela hrající electroswing má za sebou vystoupení na festivalu Migthy Sounds, norimberském Zirku Beretton i na Nové scéně Národního divadla.

Program Artu Kus Festival 2022 Bojiště Trutnov Hlavní pódium: pátek 19. 8.

16:00 2.0

17:30 I love you Honey Bunny

19:00 -123 minut

20:30 Noisetrap

22:00 Hugo Toxxx

23:20 USB Live!Act

14:00 Avarom Dnabseulb 15:30 Něco něco

17:00 X_jazz

18:30 Koně a Prase

20:00 Skyline

21:30 Boldric feat. Dr. Kary

23:00 Ještědská Odyssea Crew

14:00 KYX Orchestra 16:00 Trombenik

17:30 Honza Křížek

19:00 Bruno Ferrari

20:20 Joker - Mario

V sobotu se představí elektropopová kapela Koně a prase, energičtí

anebo dýdžejové z posádky festivalu Ještědská odysea, závěrečný den vystoupí pětadvacetičlenný big band KYX Orchestra, zpěvák Honza Křížek známý z kapel Walk Choc Ice nebo Blue Effect a diskotékový šansoniér Bruno Ferrari, kterým není nikdo jiný než frontman kontroverzní kapely Vanessa Samir Hauser.

Muzikanti z Česka a Islandu se sešli ve společném projektu Fyield: Krajiny budoucnosti, který v pátek odpoledne uvedou na vedlejším pódiu.

„Je to hudba složená ze zvuků vybraných míst přírody a průmyslových lokalit v české a islandske´ krajině míchaná se zvuky elektroniky, beatů a akustických nástrojů,“ naznačuje Roman Dorňák.

Performerka Michaela Dašková předvede fyzické divadlo o politické patriarchii, na experimentální scéně se v sobotu odehraje soutěž v autorské poezii slam poetry, současný tanec předvede spolek Manus Art Collective.

Místo stánků kemp pro karavany

Dominantou festivalu bude projekt Jumbo Antonie Formanové – obří slon, ve kterém se bude hrát loutkové divadlo. Poznávacím znamením Artu Kus Festivalu jsou workshopy a tvůrčí dílny. Letos jich bude na Bojišti skoro dvacet. Návštěvníci si vyzkouší drátování, animovanou tvorbu, sítotisk, výrobu přírodní kosmetiky, šperků, balancování s kameny a poprvé také foukání do skla.

Uspořádání areálu bude jiné, než na jaké jsou festivaloví návštěvníci zvyklí. Program i stánky s občerstvením se soustředí do amfiteátru a přilehlého parku, který se promění ve velkou kreativní zónu. Vedlejší scéna bude v železobetonovém „skleníku“ u hlavního vstupu. V dolní části areálu, kde bývaly stánky, budou kempovat dodávky, karavany a obytné vozy.

„Chceme, aby se diváci vzhledem k návštěvnosti, kterou očekáváme, soustředili do menšího prostoru a zbytečně se netříštili po celém areálu,“ poznamenává Roman Dorňák.

Artu Kus je už třetí velkou letní akcí na Bojišti, které proslavil Open Air Music Festival, jenž se v amfiteátru konal od počátku 90. let do roku 2016. V polovině července se na Bojišti uskutečnil festival tvrdé muziky Obscene Extreme, na konci měsíce punkový Pod Parou, který se do Trutnova přesunul z moravského Vyškova.

Ve stejném termínu jako Artu Kus proběhne původní trutnovský festival, dnes už pod jménem TrutnOFF BrnoON v brněnských Pisárkách. Headlinery přehlídky, která se do Brna přestěhovala v roce 2020, budou kapely The Subways, Reef, The Doul foundation a britští The Sisters of Mercy.