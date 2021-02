Starousedlíci ze Dvora Králové o nové sousedy nestojí, sepisují petice

Desítky nových bytů by mohl přinést Dvoru Králové nad Labem projekt Pod zelenými střechami, se kterým přišla developerská společnost Brickbay SE.



Na městských pozemcích mezi ulicemi Pod Safari a Milady Horákové, kde je parkoviště, chce vybudovat dva objekty.

Developer počítá s 55 byty o celkové výměře 3 000 čtverečních metrů a s až 81 parkovacími stáními, zčásti budou krytá. Bytové domy osadí zelenými střechami.

„Předpokládáme zvýšení zelených ploch v lokalitě o přibližně 1 300 metrů čtverečních,“ uvádí investor ve studii. Pozemek je územním plánem určen k bytové zástavbě. Z celkové rozlohy více než 6 000 metrů čtverečních zabírá zhruba polovinu veřejný park. Na stavbu bytového komplexu připadají necelé 3 000 metrů.

„Je nereálné, aby zde byty stavělo město. Obrátil se na nás investor se seriózní nabídkou. Myslím si, že je to rychlá a jednoduchá cesta, kterou bychom mohli jít. Pokud by se to povedlo realizovat, tato lokalita rozkvete,“ tvrdí starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO).

Podle obchodního rejstříku developerská a investiční společnost Brickbay SE vznikla v září 2018 se základním kapitálem tři miliony korun.



Sídlo má na Malé Straně, statutární zástupcem je trutnovský právník a šéf tamního hokejového klubu Zdeněk Poul. Společnost jedná o parametrech projektu s dvorskou radnicí, která pozemky vlastní.

„Územní řízení a stavební povolení jsou ještě před námi. Když to dobře půjde, do půl roku bychom mohli mít stavební povolení se vším všudy,“ říká obchodní ředitel firmy Matouš Spilka.



Stavba zabere půldruhého roku. Pro Brickbay SE je investice ve Dvoře Králové prvním bytovým projektem. Investor nemá obavy, že by o byty nebyl zájem.

„Ve městě se v poslední době byty téměř nestavěly, realitní kanceláře nemají moc co nabízet. Myslím si, že nebude problém je prodat,“ míní Spilka.

Jakmile radnice zveřejnila záměr plochu v lokalitě Berlínek zastavět, místní se okamžitě sešikovali. Petici podepsalo 240 lidí. Vadí jim, že přijdou o parkování.

„Pro stavbu takového rozsahu to je absolutně nevhodná lokalita. Dnes zde stojí hlavně rodinné domy. Přijdeme o parkovací místa. Celá lokalita se takovou stavbou zazdí,“ upozorňuje členka petičního výboru Jana Francová.

Parkování vyřeší jednosměrky

Nové objekty podle petice navíc zastíní byty ve stávající bytovce v ulici Odbojářů a znehodnotí bydlení desítkám rodin.

„Převážná část bytů je jednostranně orientovaná na západní stranu. Bytové jednotky umístěné na severní straně dotčené parcely mají okna orientovaná převážně na jih. Výstavbou by tak došlo k přílišnému zastínění všech těchto stávajících bytových jednotek,“ uvádí petice.

V poslední době je to poněkolikáté, kdy lidé ve Dvoře Králové proti plánované zástavbě sepsali petici.

„Neberu nikomu právo na názor, ale takový přístup mi vadí. Stejní lidé, kteří podepisují petici, pak křičí, že se Dvůr Králové nerozvíjí a není kde bydlet,“ míní starosta. Záměr už projednala rada, investor ho představí stavebně-architektonické komisi a v březnu o něm bude jednat zastupitelstvo.

Kromě přímého prodeje pozemků je variantou jejich výměna za šest budoucích bytů, které by později mohlo město pronajímat. Podle starosty Jarolíma by se úbytek parkovacích ploch dal vyřešit vytvořením jednosměrek v přilehlých ulicích: „Předpokládáme, že by mohlo vzniknout padesát nových parkovacích míst. Zjednosměrněním by se také zvýšila bezpečnost.“



Budoucí obyvatelé nových bytovek přitom všech 81 parkovacích stání nebudou potřebovat, víc jak čtvrtina by podle investora mohla sloužit veřejnosti.

Petice, námitky, odvolání

Investiční záměry ve Dvoře Králové velmi často vyvolávají negativní reakce usedlíků. Kvůli lavině stížností a odvolání uvázl na mrtvém bodě velkolepý plán jaroměřské strojírenské společnosti Karsit vystavět v průmyslové zóně Zboží moderní továrnu na výrobu autodílů. Zaměstnat měla až 300 lidí.

Loni na jaře vznikla petice proti záměru vybudovat v okrajové městské části Sylvárov sportoviště a menší bytový dům. Petici proti zástavbové studii podepsaly téměř dvě stovky obyvatel. Podle starosty se ale s „rebely“ povedlo na podobě nové zástavby najít společnou řeč. Město plánuje zasíťované pozemky prodat.

„Vzniknout by mohlo dvacet bytů, je tu sedm pozemků pro stavbu rodinných domů. Věřím, že se to podaří realizovat,“ doufá Jarolím.

Největším developerským projektem ve Dvoře Králové je Nádražní pěšina pod nádražím. Mezi lety 2017 až 2019 zde soukromý investor vybudoval dům s pěti byty a dva rodinné domy, v současnosti staví další bytovku s 12 jednotkami. V třípodlažním objektu budou byty s dispozicí 2+kk o výměře 43 čtverečních metrů. Prodávají se za dva miliony korun. V roce 2014 společnost Protivítr-Invest, kterou vlastní holandští podnikatelé, dokončila v centru Dvora Králové moderní bytový dům s 18 byty.