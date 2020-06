Dvůr Králové je město supermarketů, v plánu je další obchodní centrum

Developerská společnost Fuertes Development z Kuřimi plánuje na místě bývalé textilky Tiba Zálabí vybudovat obchodní centrum s prodejnou Lidlu, lékárnou a několika obchody. Projekt vznikne na ploše 14 tisíc metrů čtverečných. Nyní jej čeká proces EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí, stavět by se mohlo v příštím roce.

Z dokumentů, které developer úřadům předložil, vyplývá, že na kraji průmyslové zóny mezi Alešovou ulicí a Benešovým nábřežím vzniknou tři jednopodlažní budovy a parkoviště pro 210 aut. Více než polovinu z 1,4 hektaru zaberou parkoviště a chodníky.

Devadesát lidí ve dvou směnách

Prodejna potravin nabídne prodejní plochu 1400 metrů čtverečných, budova bude přes 70 metrů dlouhá a 30 široká. V dalších dvou srovnatelně velkých objektech bude zázemí pro deset menších obchodů. Investor počítá s lékárnou, prodejnou oděvů, obuvi, drogerií nebo elektrem. Obchodní centrum má ve dvou směnách zaměstnat 90 pracovníků.

„Máme stoprocentní obsazenost. Když to všechno půjde dobře, tak bychom příští rok v létě chtěli začít stavět. V roce 2022 by to mělo být hotové,“ řekl MF DNES jednatel Fuertes Development Zdeněk Přichystal. Pouze prodejna Lidlu vyjde na 90 milionů korun, celkové náklady odhaduje na více než 200 milionů.

Společnost Fuertes Development vznikla v roce 1994, obchodní domy a centra realizovala v Brně, Kuřimi, Ostravě nebo Kroměříži. Spádovost šestnáctitisícového Dvora Králové skýtá podle jednatele pro obchodníky zajímavý potenciál: „Včetně okolních obcí se komfortně dostaneme na třicet tisíc lidí.“

Investor má smlouvy s Lidlem i s ostatními firmami, pod smlouvou má také pozemky v areálu bývalé Tiby vlastněné společností Slezan Holding.

„Jakmile získáme územní rozhodnutí, pozemky kupujeme,“ sdělil Zdeněk Přichystal. Územní plán s komerčními objekty v této lokalitě počítá. „Můžeme potvrdit, že bychom ve Dvoře Králové rádi postavili novou prodejnu,“ potvrdila mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Ve Dvoře by tak vzniklo obchodní centrum podobného střihu jako v nedaleké ulici 17. listopadu, kde je Kaufland a několik menších prodejen. Na rozdíl od ostatních měst jsou všechny velké supermarkety ve Dvoře koncentrovány do centra a jeho nejbližšího okolí.

„Myslím si, že je dobře, když se najde někdo, kdo vymyslí smysluplný projekt pro průmyslovou zónu, která byla dlouho prázdná. Je pravda, že supermarkety máme v centru, ale s tím se dnes už těžko dá něco dělat,“ řekl starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO). Podle něj se výstavba v minulosti měla směrovat na okraj do průmyslové zóny Zboží.

Nekoncepční porcování

Dvorský radní a architekt Ota Černý (Piráti) tvrdí, že zastavět pouze část rozlehlého areálu po bývalé textilce je chybou. Postrádá celkovou koncepci:

„Investor měl nechat zpracovat zastavovací studii na celé území. Průmyslová zóna se nekoncepčně porcuje. Potom se bude zase vymýšlet, co udělat se zbytkem.“ Architektonicky nejhodnotnější stavby podle něj ve Dvoře Králové vznikly do roku 1948 právě proto, že investoři měli vizi pro větší územní celky a podle ní postupovali.

Krachující Tibu Zálabí koupila v roce 2007 společnost Textil Invest Group (dnes Slezan Holding) v konkurzním řízení za 35 milionů korun. O dva roky později ztrátová výroba definitivně skončila. Novému majiteli se nepodařilo najít zájemce o průmyslové budovy, hlavní výrobní halu a okolí se proto rozhodl zbourat. Demolice skončila v roce 2016.

O pozemky se zajímala radnice, ale s vlastníkem sedmihektarového areálu se nedohodla na ceně. Textil Invest za zbořeniště požadoval sto milionů, tedy téměř trojnásobek sumy, za kterou nemovitosti původně koupil. Ještě v zimě 2015 se majitel a město dohodli na společném postupu při rozvoji areálu a vypracování studie. V areálu jsou další objekty, na některé je už vydán demoliční výměr.

Výstavbou obchodního centra by rozvoj průmyslové zóny, jejímž symbolem je původní tovární komín, neměl skončit. Fuertes Development pro svůj záměr potřebuje pětinu z celkové rozlohy.

„Ve spolupráci s majitelem pozemků hledáme další možnosti, podle mě by to například bylo ideální místo pro akvapark. Musíme ale sehnat někoho, kdo ho postaví. Stejně tak si zde umím představit bytovou výstavbu,“ naznačil starosta Jan Jarolím.