Dvůr Králové se pustí do modernizace čističky, ale dotaci už nezíská

Dvůr Králové nad Labem koupil loni čistírnu odpadních vod (ČOV) za 120 milionů korun od firmy Evorado Import. Ta zařízení vybudované na přelomu 80. a 90. let pro textilku Tiba vlastnila od roku 2005. Do technologií neinvestovala, jen do běžné údržby.

V cenách za vodné a stočné by se modernizace dramaticky neměla projevit. Rekonstrukce by mohla začít už v letošním roce.

I přes své stáří ČOV podle jednatele Městských vodovodů a kanalizací (MěVaK) Petra Mrázka splňuje limity na čištění splašků, pouze kvůli chybějící technologii nárazově dochází ke zvýšenému obsahu dusíku a fosforu ve vypouštěné vodě.

„Stav čističky odpovídá jejímu stáří. Bývalý majitel žádné investice nedělal,“ říká.

Některé dílčí opravy už pracovníci městské organizace provedli. Valná hromada schválila zásadnější rekonstrukci ve více etapách. V plánu je úprava mechanického předčištění a biologických linek a jejich rozšíření o technologii na srážení fosforu. Kapacita čističky, která byla navržena pro textilní továrnu a současně upravovala městské splašky, je pro nynější potřeby předimenzovaná. Šestnáctitisícovému městu by stačila poloviční.

„Cílem rekonstrukce je obnovit nejvíc opotřebené technologie, vnést do nich moderní prvky, procesy zjednodušit, zredukovat kapacitu a tím snížit provozní náklady a energetickou náročnost,“ vypočítává jednatel.

Náklady odhaduje na 30 až 40 milionů korun. MěVaK je zaplatí z vlastního rozpočtu. „Vypisujeme výběrové řízení na projektanta. Pokud se všechno stihne, rádi bychom první etapu rekonstrukce zahájili ve druhé polovině letošního roku,“ naznačuje Petr Mrázek.

Ke skokovému růstu cen podle něj nedojde. Letos vodné a stočné meziročně zdražilo o pět procent na 91,3 koruny za kubický metr a drží se zhruba na úrovni celorepublikového průměru. Loni to bylo o čtyři koruny méně.

„Máme plán obnovy, ve kterém se kumulují prostředky na investice. Rozhodně nepředpokládáme dramatické zvýšení vodného a stočného nebo to, že budeme zvyšovat cenu vody, abychom mohli zaplatit rekonstrukci čistírny,“ ubezpečuje šéf městských vodovodů.

Dotace? Promarněná příležitost

Většina okolních měst zrekonstruovala ČOV díky evropským dotacím. Vodohospodářská a obchodní společnost v letech 2008 a 2009 v akci Cidlina s rozpočtem 660 milionů korun opravila čističku v Jičíně.

Téměř sto milionů stála úprava ČOV ve Staré Pace v roce 2013. Také tady pokryla dotace dvě třetiny rozpočtu. Ve stejné době se díky dotacím opravila technologie pro čištění splašků v Náchodě.

V době, kdy města čerpala z fondů peníze na rekonstrukce, řešil Dvůr Králové úplně jiné problémy.

Protože městskou čistírnu vlastnila soukromá společnost, radnice chtěla stavět novou. V roce 2014 dokonce na projekt s rozpočtem 200 milionů získala dotaci 140 milionů. Kvůli průtahům v tendru a téměř nesplnitelnému termínu nové vedení radnice z projektu vycouvalo. Nyní už žádné dotační programy, z nichž by Dvůr Králové mohl čerpat evropské peníze, nejsou.

„V budoucnu možná nějaké vhodné dotační tituly budou, nikdo vám ale dnes neřekne s jakými parametry. Ale spíš pro malé obce. Kromě Dvora Králové mají rekonstrukce čističek všechny větší obce vyřešené, kvůli Dvoru dotace nikdo nevypíše,“ přiznává starosta Jan Jarolím (ANO).

Městské vodovody, stoprocentně vlastněné městem, se staly majitelem čističky odpadních vod vloni. Společnost Evorado Import, která čistírnu vlastnila od roku 2005, ji prodala za 120 milionů korun. MěVaK si na koupi areálu vzal úvěr, součástí obchodu byl také doplatek 38 milionů za čištění splašků mezi lety 2014 až 2019.

S majitelem ČOV a bývalým provozovatelem firmou Litave město vedlo několik soudních sporů o výši záloh za čištění. V loňském roce krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že radnice musí majiteli za roky 2005 až 2013 doplatit 7,7 milionu korun. V roce 2015 Evorado Import městu nabídlo prodej areál s technologií za 300 milionů. Tehdy to radnice odmítla.