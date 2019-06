Ve stínu Hertla s Pastrňákem. Kam dosáhne Voráček ve Zlaté hokejce?

„Nejlepší? Ale jděte, Zlatou hokejku bych dal Voráčkovi,“ říkal loni Pastrňák. Tehdy to skutečně platilo. Voráček totiž zažil nejpožehnanější rok v kariéře a dosáhl na nejlepší čísla.

Nasbíral 85 bodů, tedy víc než jeden na utkání, připsal si i úžasných 65 asistencí. A především na ledě dominoval, byl klíčovou postavou Philadelphie.

Nedá se říct, že by letos výrazně zaostal - vždyť v týmové produktivitě skončil na krásném třetím místě za Claudem Girouxem a Seanem Couturierem a v 78 duelech si připsal 66 bodů za 20 gólů a 46 asistencí.

Jenže zkrátka v NHL nebyl vidět jako jeho čeští konkurenti, což bylo dáno i výsledky jeho Philadelphie, která skončila hrozivých šestnáct bodů za poslední postupovou pozicí do play off. Samotný Voráček měl navíc v hodnocení +/- nelichotivě zápornou číslici 16.

Vizitku si vylepšil až na mistrovství světa, kde patřil k nejvýraznějším hráčům českého národního mužstva. V Bratislavě dokonce překonal letité maximum Vladimíra Růžičky z roku 1986 a nasbíral 16 bodů za 4 góly a 12 asistencí.

Přestože je docela možné, že tohle číslo jen tak někdo nepřekoná, tak zůstal skromný. „Nebavme se o tom. Nemyslím to zle, ale fakt ne,“ říkal před pár týdny na turnaji, na kterém podle vlastních slov neodvedl herně nejlepší výkony. Číselně však zářil, což se nezapomíná.

Přesto to na nejvyšší pozice ve Zlaté hokejce nejspíš stačit nebude a je otázkou, jestli se Voráček dočká v prestižní anketě ještě jednoho vítězství. Zatím se radoval jednou, před čtyřmi lety - tehdy za sebou nechal i Jaromíra Jágra.

Voráčkovi bude 15. srpna 30 let a bude pro něj čím dál těžší držet krok s mladší dvojicí Hertl, Pastrňák, která na svůj zenit ještě nedosáhla. Letošní sezona jen naznačila jejich možnosti. Ale pozor, neznamená to, že by ryšavý Kladeňák, kterého letos v anketě bude ohrožovat třeba i David Krejčí, byl už odepsaný.

