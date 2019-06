Raketový růst mladého Hronka. Rozpálí to znovu i v Detroitu?

„Filip ale nikoho napodobovat nechce. Definuje sám sebe,“ odmítá agent Michal Sivek stavět svého svěřence do kontrastu s někdejší obrannou personou národního týmu.

V pouhých jednadvaceti letech je ale Filip Hronek natolik všestranným bekem, že ani o jeho přínosu pro český hokej už nikdo nepochybuje.

Stačilo ho sledovat na květnovém MS v Bratislavě, kde byl nejvýraznějším českým obráncem. S přehledem mazáka zvládal defenzivní i útočné operace a stal se nejproduktivnějším bekem turnaje (3+8 v 10 zápasech). Dostal se také mezi finalisty Zlaté hokejky, jejíž vítěz bude vyhlášen v pondělí.

„Co předvádí ve svém věku, to je obdivuhodné,“ rozplýval se v rozhovoru pro deník Pravda bývalý slovenský reprezentant Oto Haščák. „Jednou z něj bude jeden z top světových ofenzivních obránců.“

Nakročeno k tomu má Hronek, jenž hrál do dorostu v útoku, vskutku skvěle. Už na loňském šampionátu v Dánsku ukázal, že z něj i přes mladý věk vyzařuje hokejový klid. Po další sezoně v zámoří, kterou už z větší části strávil v prvním týmu Detroitu v NHL, přijel v ještě o něco vytříbenější formě. A očekává se, že za rok (pokud mu to klubové povinnosti dovolí) už by mohl být stálou součástí světové špičky.

Naději k tomu dává i dojem, že Hronek není z těch mladíků, které by rychlý úspěch ukolébal. „Všechno je to spojené s tím, jak je nastavený v hlavě. Jde si jasně za svým cílem. Proto se může zdát, že se zlepšuje rychleji než jiní mladí kluci. A i proto měl v nároďáku klíčovou roli,“ všímal si souvislostí Sivek.

Přibývající zodpovědnost Hronkovi vůbec neškodí, naopak. S větším tlakem jdou nahoru i jeho výkony, jež mu na posledním MS vynesly ocenění pro nejlepšího beka turnaje.

Mimochodem, mezi nejlepší trojici (gólman, obránce a útočník) se na světovém šampionátu z českých hráčů dostal naposledy Jaromír Jágr v roce 2011. A obráncům kraloval před dvaceti lety František Kučera, kterého napodobil až Hronek na posledním turnaji na Slovensku.

Nyní je před královéhradeckým odchovancem další velká výzva - odehrát kompletní sezonu v barvách Red Wings. V uplynulém ročníku naskočil Hronek do 46 duelů, v nichž nasbíral 23 bodů (5+18). Jen o čtyři bodové zápisy zaostal za nejproduktivnějším bekem týmu Niklasem Kronwallem, který však nastřádal o 33 startů více.

Podobná porce zápasů by neměla minout ani Hronka. „Zároveň ale ví, že o NHL se musí pořád bojovat. Ať už je vaše smlouva jakákoliv,“ varuje Sivek. Hronkův nováčkovský kontrakt garantuje ještě dvě sezony v Detroitu. A s nimi i skvělou šanci upevnit si pozici v NHL.