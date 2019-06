Král ze Švýcar na pouti do NHL. Straka vidí Kubalíka vedle Kanea či Toewse

Hokejista Dominik Kubalík prožil zlomový rok, což potvrzuje i umístění v elitní desítce ankety Zlatá hokejka, jejíž výsledky budou známy v pondělí.

Kdo by to řekl do chlapíka, o němž se ještě nedávno tvrdilo, že umí jen vystřelit a jinak je k ničemu?

„Pozor, pozor, ten kluk se za poslední čtyři roky neskutečně zlepšil v mezihře, už si to umí narazit. A bacha: umí hrát i do těla. To se málo ví, ale je to bejček,“ vykládá Martin Straka, který Kubalíka dobře zná z Plzně.

Když se ho na něj zeptáte, ochotně se rozpovídá. „Umí se nasrat, je šlachovitej, jeho nikdo neporazí. Má v nohách výbušnost, to se budou v NHL divit,“ věští energicky.

Zlatá hokejka V pondělí 17. června bude vyhlášena anketa Zlatá hokejka o nejlepšího hráče uplynulé sezony a redakce iDNES.cz před ní postupně představuje všech deset finalistů. Tomáš Hertl a David Pastrňák Jakub Voráček

Straka Kubalíkovi niterně věří. Když přijde řeč na to, kolik dává procent tomu, že se v Chicagu dokáže prosadit, bez zaváhání z něj vypadne: „Devadesát!“

Tak odvážný tip však vychází z relevantního přesvědčení, že je třiadvacetiletý střelec skutečně připravený hrát na světové úrovni. A že jeho možnosti a potenciál ještě nejsou vyčerpány.

Začalo to předloni, už tehdy mu podle Straky byla extraliga malá. Přesun do Švýcarska zvládl výtečně. Hrál sice v maličkém Ambri-Piotta, což je vlastně vesnička s pár domy, ale určitý tlak snášet musel.

A vypořádal se s ním. Což je dobré znamení, protože Kubalíkovým hlavním problémem bývala psychika. „Míval trable se sebevědomím. Myslel, že není tak dobrej, jak ve skutečnosti je. To ho zpomalovalo. Ale teď už si snad své kvality uvědomil a bude si věřit jako Američani a Kanaďani,“ doufá Straka.

Kubalík je ryzí střelec. Dravec, který se žene za kořistí. Hodně však zapracoval i na obranné činnosti, bez toho by v současné NHL neměl šanci. „Učil jsem se, jak vykrývat prostory, jak se chovat před bránou,“ popisuje. Ve Švýcarsku ho ostatně trenér posílal na led i při dvojnásobném oslabení.

Důvodů, proč by se měl prosadit v Chicagu, je víc.



1. V NHL berou švýcarskou ligu vážně. „Má tam zvuk a je o kus dál než česká. Že v ní vyhrál bodování, je skvělá vizitka, protože tam hraje spousta skvělých hokejistů z Kanady, Finska a Švédska,“ tvrdí Straka.

2. Chicago po letech hojnosti prochází přestavbou kádru, a to je příležitost.

3. Kubalík je už zkušený, něčím si prošel. „Angažmá ve Švýcarsku mu pomohlo i tím, že byl sám v cizí zemi a uspěl. To není jen tak,“ zdůrazňuje Straka.

Klíčové ale bude štěstí na trenéra. Bez toho, abyste dostávali prostor, to nepůjde. „Dominik je hráč pro první dvě lajny a na přesilovku,“ říká reprezentační asistent Robert Reichel. A Straka dodává: „Musí hrát s někým, kdo mu nachystá šance. Koncovku na výtečnou, je to pracant, maká, napadá, je to kompletní hráč. Vidím ho vedle Patrika Kanea nebo Jonathana Toewse.“