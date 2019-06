Ten, který dominuje extralize. Gulaš už vyhrál, i když nebude první

Dalších 29 fotografií v galerii OSLAVA. Čelem k fotografovi je útočník Česka Milan Gulaš. Slaví se spoluhráči gól. | foto: Reuters

Jestli má někdo z české extraligy šanci dostat se do elitní desítky, z níž vzejde nový držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího hráče uplynulé sezony, pak je to tradičně on. Útočník Milan Gulaš má za sebou další povedený rok, který korunoval prolomením jednoho osobního prokletí.

Gulaš totiž ve 33 letech zažil premiéru na mistrovství světa. Jaký to paradox, když byl na turnaji nejstarším hráčem! Sympatický rodák z Českých Budějovic měl do té doby neskutečnou smůlu. Když Česko vyhrálo v roce 2010 poslední zlato, nevešel se v průběhu šampionátu na soupisku. O čtyři roky později zase marně trénoval v Minsku, až ho kouč Vladimír Růžička znovu poslal bez jediného odehraného utkání domů. Největší zklamání ale zažil loni v únoru na olympiádě v Koreji. Na rozdíl od předchozích případů měl místo v týmu jisté, jenže se zranil těsně před akcí v přípravném utkání s Finskem. Zlatá hokejka V pondělí 17. června bude vyhlášena anketa Zlatá hokejka o nejlepšího hráče uplynulé sezony a redakce iDNES.cz před ní postupně představuje všech deset finalistů. Tomáš Hertl a David Pastrňák

Jakub Voráček

Dominik Kubalík

David Krejčí

Filip Hronek

Michael Frolík

Jan Kovář „Nechápu to, že se zraním deset minut před koncem. Celý život makáte a nemůže být víc než olympiáda,“ říkal a hlas se mu chvěl. Měl co dělat, aby zadržel pláč. Tehdy už nevěřil, že se kdy dočká. Ostatně: černé vidění se naplnilo i letos. Reprezentační kouč Miloš Říha s ním počítal, jenže Gulaše zastavila nemoc. Po těžkém play off byl ztahaný a musel brát antibiotika. Tělo mu zkrátka nedovolilo splnit si sen. Dočkal se až ve chvíli, kdy s ničím nepočítal. V průběhu turnaje mu zazvonil telefon a na druhém konci Říha se slovy: „Nechceš přijet do Bratislavy?“ Byl to šok, na té příležitosti nic nekazilo, že přišla až ve chvíli, kdy bylo jasné, že nedorazí vyhlížené posily z NHL. Gulaš si tu šanci zasloužil, protože dlouhodobě patří k nejlepším hokejistům v extralize. Potvrdil to i letos, byl jedním z hlavních lídrů Plzně, kterou svými góly a body dotáhl v play off až do semifinále. V něm Západočeši v sedmizápasové sérii nestačili na pozdějšího mistra z Třince. A znovu byl vyhlášeným Hokejistou sezony. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Výborně si sedl ve formaci s Janem Kovářem, tuhle spolupráci si logicky zopakoval i na mistrovství světa. Nezklamal na něm, i proto se nakonec dostal do elitní desítky ve Zlaté hokejce. Ne, Gulaš nemá šanci zvítězit, ale už tenhle výsledek musí brát jako úspěch. Zvlášť když ho dokáže opakovat. Jeho kvalit si je dobře vědom i plzeňský boss Martin Straka, který s ním na konci května prodloužil smlouvu o další dva roky. Gulaš tak bude hrát na západě Čech až do roku 2022. Jeho bilance v modrobílém dresu je úchvatná: 177 odehraných duelů, 101 gólů a 113 asistencí. Celkem tedy 214 bodů. „Nechtěli jsme nechávat nic na poslední chvíli. Jsme moc rádi, že jsme se s Milanem domluvili, protože měl i jiné nabídky. Hráč jeho kvalit je pro nás nepostradatelný,“ říká plzeňský manažer Tomáš Vlasák.