Trenér osmnáctky škrtl před MS dva hráče. Junioři v televizi zatím nebudou

Petrovi se mezi pětadvacítku vyvolených nevešli jedni z nejmladších hráčů jeho výběru. Na soupisce proto chybí sedmnáctiletý jihlavský útočník Matouš Menšík a šestnáctiletý karlovarský forvard Dominik Rymon, jenž letos zažil extraligovou premiéru mezi dospělými.

Mezi členy kádru, kteří mohou doufat ve start na MS osmnáctek, byl naopak dopsaný jiný útočník Karlových Varů, sedmnáctiletý Jiří Kulich.

V kádru zůstanou tři brankáři, všech osm původně nominovaných obránců a třináctka útočníků.



Do zámoří odcestovala česká výprava před týdnem záměrně s dvěma hráči navíc s ohledem na možnou hrozbu nákazy koronavirem či případně jiné zdravotní komplikace. Nic z toho však nenastalo. Trio Menšík, Rymon a Kulich zůstalo mimo hru v sobotní generálce proti Švýcarsku, start na šampionátu může nakonec vyhlížet jen Kulich.

V konečném Petrově výběru zůstali přes Rymonovo vyřazení čtyři další hráči ročníku 2004: obránce Tomáš Hamara a vedle Kulicha i další útočníci Matyáš Šapovaliv a Šimon Slavíček. Na soupisce jsou tři gólmani, osm obránců a 14 útočníků. Kapitánem bude Jakub Šedivý, jako brankářská jednička nastoupí proti Němcům Tomáš Suchánek, záda mu bude krýt Oliver Šatný.

Lepší výkon proti Němcům

Národní tým ve Spojených státech sehrál po absolvování individuální karantény jediné přípravné utkání se Švýcarskem, které čeští mladíci vyhráli 3:1. Navzdory vítězství však kouč bude chtít, aby na startu šampionátu jeho svěřenci ještě vylepšili současné výkony.

„Švýcary jsme sice přestříleli, ale při návratu do obranného pásma jsme byli trochu laxnější. Na můj vkus jsme měli určitě proměnit víc šancí. Neřešili jsme je ideálně, odskakovaly nám kotouče, nebyli jsme tolik důslední v osobních soubojích, což potom náš aktivní systém nabourává,“ uvedl sedmačtyřicetiletý kouč pro server hokej.cz.

Česká reprezentace hraje na šampionátu ve skupině B, do turnaje vstoupí v pondělí večer od 23 hodin proti Německu. Trenérský štáb si stihl soupeře prohlédnout během jeho generálky na šampionátu, kterou Němci sehráli s Lotyšskem a podlehli v ní 1:5.



„Lotyši předvedli hodně solidní výkon a na Němcích bylo vidět, že spolu hrají zápas po dlouhé době. Ten výsledek je za mě taky zkreslující a velkou váhu mu nepřikládám,“ soudí Petr.

Přestože první soupeř Čechů v poslední přípravě snadno prohrál, Petr je přesvědčený o kvalitě Němců. „Víme, jak šikovné hráče Němci mají. Jsem však přesvědčený o tom, že to utkání bude o nás, o naší hře. My ho musíme ovládat od začátku do konce,“ zdůraznil.

Český tým v televizi? Až od čtvrtfinále

Český tým ve skupině B narazí ještě na Finsko (29. 4.), domácí USA (30. 4.) a Rusko (1. 5.). Všechna tato utkání včetně pondělního souboje s Němci neuvidí fanoušci českého juniorského hokeje. Americká režie totiž nevyrábí televizní signál ze skupiny B hrané z města Frisco.



Petr Nitsche @PetrNitsche Dnes startuje MSU18, snažili jsme se zajistit vysílání, bohužel z haly Frisco se nerealizuje tv signál, pouze stream, takže ČT až od QF od TSN. O stream jsme s @czehockey pokusili, ale ceny, které žádá americká strana jsou i s ohledem na časy utkání bohužel nesmyslně vysoké :-( oblíbit odpovědět

Přímé přenosy bude z místa vyrábět až od čtvrtfinále štáb kanadské televizní stanice TSN. Šéfkomentátor České televize Robert Záruba dodal, že ČT by musela vyrábět signál ze zámoří po vlastní ose, což by bylo finančně velmi náročné.

Přenosy se pokusil dohodnout také Český hokej ve spolupráci s agenturou BPA. Její zástupce Petr Nitsche však na sociálních sítích označil finanční požadavky americké strany za nesmyslně vysoké.



Čeští fanoušci se proto k přenosům ze skupin dostanou pouze prostřednictvím streamů z Hockey TV za poplatek 29,99 euro.