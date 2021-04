Důležitá výhra na úvod. Hokejová osmnáctka přehrála na MS Němce

Češi ve svém prvním zápase na šampionátu nasadili do branky jako týmovou jedničku sedmnáctiletého Tomáše Suchánka z prvoligového Frýdku-Místku. Ten byl po většinu zápasu bezchybný, hráči před ním dominovali zejména v nerovnovážných situacích.



Ještě v první třetině se Němci snažili být mladým Čechům důstojným soupeřem, reprezentanti dokonce Němcům nabídli dvě přesilovky, které však neproměnil. Národní tým ovšem spustil salvu střel a naopak ani při vysokém počtu ran nedokázal využít tři početní výhody.

Tu poslední si svěřenci kouče Jakuba Petra přenesli do druhé části a tam po 49 vteřinách konečně poprvé udeřili. Pěknou a rychlou souhru Brabence a Kose zakončil z pozice mezi kruhy svižnou ranou Lukáš Pajer.

Potom se na dlouhé minuty nemohli opět prosadit přes dobře chytajícího brankáře Quappa, než na konci 36. minuty Gabriel Szturc sebral v oslabení Němcům kotouč před jejich brankou a bekhendem zvýšil české vedení.

Češi byli stále lepší. Ve třetích dvaceti minutách svou převahu potvrdili třetím zásahem znovu z přesilovky.

V 50. minutě si zadáci Hamara s Moravcem vyměnili kotouč u modré čáry, Moravec potom křížnou přihrávkou vybídl k zakončení úplně volného vítkovického útočníka Martina Ryšavého.

Němci v závěru ještě lehce zdramatizovali zápas. V 53. minutě české obraně ujel Feist, za jehož stažení sudí nařídili trestné střílení. S tím však německý hráč naložil bídně.



Němci byli dál aktivní, jejich rány ale jistě likvidoval Suchánek i pozorní beci. Alespoň kosmeticky upravili výsledek o pár minut později, když Proske po Kleinově přihrávce vypálil do tyče a puk se odrazil od Suchánka za brankovou čáru. Německý gól potom ještě posvětilo video. Víc už však Němci nestihli a Češi zvítězili ve veledůležitém utkání o postup do play off.

Osmnáctka sehraje svůj druhý duel ve skupině B ve čtvrtek proti Finsku, utkání začíná ve 3:00 SEČ.



Jakub Petr (Česká republika): „Chtěl jsem, abychom zápas ovládali a diktovali tempo hry. Oba brankáři předvedli skvělé výkony. Náš plán byl dostat puk ze všech pozic do předbrankového prostoru. Už od kempu v Plzni nám bylo předsouváno, že je to náš nejdůležitější zápas na turnaji. Celému realizačnímu týmu teď spadl velký kámen ze srdce. Jsem rád, jak jsme to zvládli.“