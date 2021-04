Malé finále? Příběh teprve začal. Teď už budeme v roli Němců, tuší osmnáctka

Čeští hokejoví mladíci první a vlastně nejsložitější moment na turnaji zvládli. Němce porazili v prvním duelu skupiny B na světovém šampionátu 3:1. A teď si všichni kolem týmu pořádně oddechli. „Jsem hrdý na svůj tým, i když tam pořád bylo dost chyb,“ říkal po zápase nadšeně i přísně kouč Jakub Petr.

„Pořád jsme slyšeli, že zápas s Němci je pro nás malé finále, ale ať sebevíc chcete, hráče od těch slov neuchráníte. Jsem pyšný na to, jak to kluci zvládli mentálně a individuálně žili pro tým. Věřím, že během turnaje budeme dávat krásné góly, ale dneska to bylo o práci,“ řekl kouč Petr.

V tak těžké roli ještě spousta hráčů během kariéry nebyla. Nesměli selhat, aby si vůbec zachovali naději. „Šli jsme do zápasu s tím, že ty body už jsou naše,“ říkal útočník Martin Ryšavý.

Proto do Němců celý zápas bušili, gólmana Nikitu Quappa nenechali vydechnout. Pálili na něj snad úplně všichni, osmnáctiletý brankář Krefeldu končil upocený, se třemi inkasovanými góly na kontě i 37 zásahy.

„Mohli jsme mít klidně ještě víc střel. Hlavně beci dobře pálili a to byl velký pokrok, protože jsme s tím měli občas problémy,“ chválil spoluhráče střelec třetího gólu Ryšavý.

„Ukázali jsme, že máme dobrým tým vepředu i vzadu,“ liboval si. Ryšavý se v klíčové situaci třetí třetiny zachoval tak, jak to po něm v kabině chtěl jeho kouč.

Rozkaz zněl totiž jasně: palte odkudkoliv. „Přál jsem si, abychom zápas ovládali. Náš plán byl tlačit všechny příležitosti do předbrankového prostoru,“ vysvětloval Petr. Hokejovým mladíkům ordinoval krátká střídání, aktivitu na obou stranách hřiště a poctivé sbírání kotoučů.

„S aktivitou jsem moc spokojený, ale bohužel tam nebyla produktivita. Je to pro nás téma do dalších dnů,“ posteskl si.

Kouč své juniory po bitvě převážně chválil. Rozmrzelý byl jen z velkého počtu oslabení, které nadělaly jinochům potíže zejména v závěru klíčového duelu o naději na lepší vyhlídky. „Ti soupeři, kteří nás čekají, by nás potom mohli z podobných situací ztrestat,“ uvědomuje si.

Pár šedivých vlasů mu přibylo i vinou nervózního závěru, kdy si osmnáctka v téměř vyhraném zápase pustila Němce zase do zápasu. Nechali se zbytečně vylučovat, soupeři povolili trestné střílení, v závěru čelili jejich velkému tlaku před vlastní bránou.

„Hráli jsme více méně to, co jsme si řekli, ale závěr jsme si sami zkomplikovali, jak to občas umíme. Zvládli jsme to nakonec dobře a to je hlavní,“ oddechl si Ryšavý.

Trenéra Petra mrzela jen hloupá vyloučení v útočném pásmu. Zbytečné tresty z přemíry snahy jsou ostatně jevem opakujícím se poslední měsíce. „Dávali jsme do toho moc energie, až moc jsme chtěli,“ soudí Ryšavý.

„Souvisí to s touto věkovou kategorií. Na jednu stranu jsou to už profi hokejisté, ale jsou tu i okamžiky, kdy to jsou pořád děti. Vycházelo to z nesoustředění, na střídačce jsme krotili euforii,“ přidal dojmy kouč Jakub Petr.

Zato se junioři vykoupili skvělou hrou v přesilovkách i v oslabení, z kterých rozhodli úvodní klání. Trpělivé kombinace i častou a připravenou palbu do německých řad pilovali na posledním tréninku.

Češi mají po úvodní výhře skoro splněno. Pokud z těžkých bitev s Finy, USA a Rusy přidají nějaké body, play off je takřka jistě nemine. Trenérský štáb věří, že příště s Finskem může tým odehrát vyrovnanou partii.

Na soupeře už sbírá materiály, k dotvoření taktiky i obrazu hry pomůže i úterní první zápas Finů. „Dobře víme o soupeřových klíčových hráčích. Bude to úplně jiný den a jiný příběh. Teď už budeme my v roli Němců,“ tuší Petr. Ten však nechce, aby jeho hráči působili na turnaji jako otloukánci a ladí mužstvo do bojové nálady.

„Náš příběh teprve začal a od večeře budeme pracovat na tom, aby měl dlouhého trvání,“ uzavřel.