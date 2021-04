Na MS hokejových osmnáctek jedou Svozil, Jiříček nebo Marhův syn

Trenér Jakub Petr bere na akci v amerických městech Frisco a Plano tři brankáře, osm obránců a šestnáct útočníků. Mezi nejzkušenější hráče mužstva budou patřit zmínění beci Stanislav Svozil a David Jiříček.



Šestnáctiletý Stanislav Svozil z Komety Brno dal v Olomouci svůj první gól v extralize.

Oba už za sebou letos jeden šampionát mají. Na přelomu roku byli členy výběru kouče Karla Mlejnka na MS dvacetiletých v Kanadě. Na podzim se představili také v dresu dospělé reprezentace na Karjala Cupu v rámci Euro Hockey Tour.

V obranných řadách se objeví také talentovaný mladoboleslavský obránce David Moravec. Ten si v sedmnácti letech odbyl debut mezi dospělými během letošního play off, v němž patřil k nejlepším hráčům Středočechů, pochval se dočkal i od expertů.

V útoku budou nastupovat synové slavných otců. Trenéři mají v kádru Šimona Marhu (Ambri-Piotta), potomka Josefa Marhy, který šest sezon působil v zámoří a stal se uznávaným útočníkem ve švýcarském Davosu, s nímž získal pět titulů.

Vedly Marhy je mezi útočníky také Jakub Altrichter, syn brankáře a extraligového šampiona se Zlínem Martina Altrichtera. Na soupisce je také brněnský Jakub Brabenec, jehož otec Kamil získal český i slovenský hokejový titul a je vnukem slavného českého basketbalisty Kamila Brabence, trojnásobného medailisty z evropských šampionátů.

Jakub Petr

Mezi brankáři je nejvýraznější osobností Patrik Hamrla, který v sezoně odchytal šest extraligových zápasů za Karlovy Vary.

Národní mužstvo má v kádru kromě Marhy další tři krajánky z Finska. Na MS pojedou útočníci Jaroslav Chmelař z Jokeritu Helsinky a Jakub Kos z Ilves Tampere, jediným bekem ze zahraničních lig bude Tomáš Hamara z Tappara Tampere.



Reprezentace nominací končí přípravný cyklus. Od konce února až do poloviny března se připravovala v několika blocích v Litoměřicích, následně se přesunula do Vyškova. Sehrála také čtyři přípravná utkání se Slovenskem a modelové zápasy s týmem do 20 let.



Sedmadvacítka hráčů i realizační tým odletí do Spojených států v pondělí 19. dubna, po příletu musejí absolvovat povinnou dvoudenní karanténu na hotelu. V podmínkách týmové karantény se poté budou připravovat další tři dny. V sobotu 24. dubna odehrají své jediné přípravné utkání proti Švýcarsku.

Šampionát se uskuteční od 26. dubna do 6. května. Český tým se představí ve skupině B. V pondělí 26. dubna odehraje první duel proti Německu, o dva dny později změří síly s Finskem. Poté narazí na výběr domácích Spojených států (29. 4.), poslední utkání ve skupině sehrají proti Rusku (1. 5.).

Čtvrtfinálové bitvy jsou na programu 3. května, semifinále o dva dny později. Souboje o medaile se hrají 6. května.

Dosud nejlepším výsledkem českého mužstva na MS jsou stříbrné medaile z roku 2014. Čeští mladíci tehdy prohráli zápas o zlato proti USA. V tehdejším kádru byl například současný brankář Washingtonu Vítek Vaněček či gólman Bostonu Daniel Vladař. V útoku zářili David Pastrňák, Pavel Zacha, Filip Chlapík nebo Jakub Vrána.



Ten se stal zároveň s osmi góly nejlepším střelcem turnaje. Vrána v roce 2018 získal Stanley Cup s Washingtonem, nedávno byl překvapivě vyměněný do Detroitu.