Důvod nezdaru s Kanadou? Nesedí nám tvrdá hra, tuší Barinka

S Kanadou jste prohráli, může ale panovat alespoň malá spokojenost, že jste se soupeřem po dvě třetiny drželi krok?

Nemyslím si, že budeme spokojení, protože jsme prohráli. Jistotu čtvrtfinále ale máme a musíme do toho dát všechno, abychom postoupili dál.

Bylo vaším cíle soupeře zaskočit a vletět na něj od úvodní minuty?

Myslím si, že jsme začali opravdu velmi dobře. Měli jsme dobré šance, dali jsme dva góly a drželi jsme vedení. Nevím ale, co se pak stalo, Kanaďané začali duel úplně otáčet.

Ve hře se navíc začalo přitvrzovat. To vám moc nevyhovovalo, souhlasíte?

Je to možné, protože českému hokeji celkově nevyhovuje tvrdá hra. Nejspíš to byl plán Kanaďanů, kteří do toho řezali, sekali a hru kouskovali. To jim vyhovovalo a nám moc ne.

A také byl na vaší straně nespočet zbytečných faulů.

Je to tak. Vyloučení z naší strany je celkově na turnaji opravdu hodně, i když proti Kanadě rozhodčí neměli úplně nejlepší zápas. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Nesmíme prostě dělat fauly, protože týmy, jako je Kanada, je dokážou potrestat. I tohle rozhodlo.

Máte za sebou čtvrtý duel v šesti dnech. Necítíte únavu?

Ta je znát, ale ani na tohle se nemůžeme vymlouvat, protože je to pro každého stejné. My i Švédové na tom budeme stejně a uvidíme, kdo budeme mít navrch.

Na čtvrtfinále se Švédy se budete muset přesunout do Örnsköldsviku. Věříte si na domácí výběr?

Věříme, protože proti nim umíme zahrát. Uvidíme, jak to dopadne, ale já doufám, že vyhrajeme. Budeme určitě hodně odpočívat, abychom co nejvíce zregenerovali. Zbytek už je jen na nás. Přesun nám vadit nebude, je to stadion jako stadion. Určitě budou mít na své straně fanoušky, protože hrají doma, ale tohle nás neohrozí.