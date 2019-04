Koffer skolil Finy dvěma góly: Recept? Maminka mi dobře navařila

K jistotě postupu jste potřebovali alespoň bod, nakonec máte všechny tři. Paráda, že?

Věděli jsme, že nějaké body udělat musíme, ale šli jsme do zápasu s Finskem s cílem vyhrát. Když by Finové neměli ani jeden bod a my šest, tak už by bylo jasné, že postupujeme.

Byli jste namotivovanější o to víc, že jste hráli proti úřadujícím světovým šampionům?

Je to mistrovství světa, takže každý zápas je náročný. Určitě jsme to nebrali tak, že hrajeme proti úřadujícím šampiónům. Jsme rádi za vítězství.

Znovu vám vyšel start, skórovali jste už v první minutě. V čem tkví vaše úspěšné začátky?

Máme super tým. V kabině se snažíme hned před startem zápasu pořádně nastartovat a jdeme do toho vždy s cílem dát první gól. To se povedlo i teď.

Sám hrajete až ve čtvrté formaci, ale přesto jste s 6 body (4+2) nejproduktivnějším hráčem týmu.

Nevím, co se stalo (úsměv). Celou sezónu jsem nebyl bodově produktivní. Nejspíše mi maminka před mistrovstvím něco dobrého doma uvařila a jsem moc rád, že to jde celé naší lajně. Rozumíme si.

V úterý vás čeká závěrečný duel ve skupině, a to proti Kanadě. S čím do něj půjdete?

Bude se nám hrát s větší jistotou, ale do utkání s Kanadou půjdeme stejně jako dnes. Chceme mít ve skupině co nejlepší pozici pro čtvrtfinále. Vysněného soupeře nemáme, dopředu nekoukáme. Nejtěžší by ale určitě byla Amerika, ta se nám naštěstí vyhne.