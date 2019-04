Osmnáctka si před čtvrtfinále věří: Na Švédy umíme. Jen musíme udržet krok

Hokej

Dalších 11 fotografií v galerii Filip Koffer (v pokleku) slaví se spoluhráči z české osmnáctky gól v síti Švýcarska. | foto: Chris Tanouye/HHOF-IIHF Images

dnes 5:54

Umea (Od našeho spolupracovníka) - Klíčový zápas turnaje je tady. Čeští mladíci vstupují do vyřazovací fáze mistrovství světa do 18 let. Pokud chtějí pomýšlet na loňský úspěch, kdy se probili mezi nejlepší čtyřku, musí si ve čtvrtfinále poradit s domácími Švédy. „Budou mít fanoušky na své straně, ale nám to vadit nebude,“ ujišťuje útočník Marcel Barinka.

Domácí výběr v celé základní části škobrtl pouze jednou, když nestačil na favorita celého turnaje Spojené státy. Naposledy si Švédové poradili v duelu skupiny B s ruskou sbornou 3:0 a z druhého místa jdou na Čechy, kteří skončili ve skupině A třetí. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Český tým potřebuje hodit za hlavu prohru s Kanadou 2:6, navíc se musí přesouvat z Umey do Örnsköldsviku. Během cesty urazí přes 100 kilometrů. „Nemyslím si, že nám bude vadit přesun. Je to stadion jako stadion,“ nepřipouští vliv tohoto faktoru útočník Marcel Barinka. „Švédové budou mít určitě fanoušky na své straně, protože hrají doma, ale to nám také vadit nebude.“ S výhodou domácího prostředí souhlasí i hlavní trenér české osmnáctky Alois Hadamczik. „Čekají nás domácí, které bude povzbuzovat hala. Ale i kdybychom hráli s Ruskem, bylo by to těžké. Když chcete jít dál, musíte těžkého soupeře porazit.“ MS do 18 let Program a výsledky „Věříme si na ně, protože proti nim umíme zahrát. Uvidíme, jak to dopadne, ale já doufám, že vyhrajeme,“ burcuje před zápasem Barinka. „Budeme určitě hodně odpočívat, abychom co nejvíce zregenerovali. Zbytek už je jen na nás.“ Velké odhodlání projevuje i reprezentační forvard Jonáš Peterek. „Švédové jsou šikovní na puku a hrají skvěle přesilovky. Navíc mají výborné obránce, kteří umí rozjet akce,“ popisuje největší zbraně severského soka. „My si na ně i přesto věříme, umíme s nimi hrát dobře. Věřím, že to bude super zápas.“ Osmnáctka vedení nad Kanadou neudržela. Ve čtvrtfinále narazí na Švédy „Švédové hlavně dobře bruslí, jsou zvyklí na velké hřiště. Musíme s nimi držet krok a proměňovat šance. Bude rozhodovat každý gól,“ vnímá obránce Šimon Kubíček. Jaký je podle něj plán českého výběru pro první utkání vyřazovacích bojů? „Chceme navázat na výkon z první třetiny zápasu s Kanadou a tlačit se hodně do branky. Musíme dávat také více gólů, protože šance máme, jen je neproměňujeme. To bude ve čtvrtfinále hodně důležité.“ Čeští hokejisté se proti Švédům představí ve čtvrtek, čtvrtfinálový duel startuje v 19:30.