Dvacítko, už jedu! Kulich o mistrovství, debutu v NHL i vztahu s Prospalem

Jiří Kulich si na konci listopadu zahrál za Buffalo na ledě New Jersey. Jedinečný zážitek mu zkazila tvrdá prohra 2:7. Nyní z farmářské rutiny vybočí v této sezoně podruhé, tentokrát ho z Rochesteru čeká delší cesta.

Až do švédského Göteborgu, který hostí mistrovství světa do dvaceti let.

„A už se šíleně těším!“ líčí pro iDNES Premium český útočník.

Už na minulém šampionátu patřil mezi klíčové hráče Rulíkova výběru. V sedmi zápasech nasázel sedm gólů včetně toho semifinálového v prodloužení, kterým poslal reprezentaci po dlouhých 22 letech do juniorského finále. V něm nakonec nestačil národní tým na Kanadu 2:3 v nastavení.

Kulich si v aktuální sezoně drží v AHL parádní formu. V prvních 22 zápasech nasázel už šestnáct gólů, přesto zdůrazňuje: „Nejedu do Švédska sbírat individuální body, ale udělat zase velký úspěch.“