Hokejisté v generálce na světový šampionát do 20 let prohráli s Finskem

Českým hokejistům do 20 let generálka na mistrovství světa nevyšla, v Halmstadu prohráli 1:4 s Finskem. Do šampionátu v Göteborgu, na němž budou obhajovat stříbrné medaile, vstoupí svěřenci trenéra Patrika Augusty v úterý federálním derby proti Slovensku.