„Dostalo se to ke mně. Lepší by bylo být v žebříčku hrajících v NHL,“ zavtipkuje Kulich, než trochu zvážní: „Všechno se to poslouchá hezky, ale musím pořád makat.“

Po premiérové a zdařilé sezoně v AHL, z níž si odskočil na juniorský šampionát vypomoct k senzačnímu stříbru, touží devatenáctiletý útočník po posunu mezi hokejovou šlechtu.