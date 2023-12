Dvacítka oznamuje nominaci na mistrovství světa, dorazí Kulich i Šalé

Čeští hokejisté se chystají na obhajobu stříbrných medailí ze světového šampionátu do dvaceti let. S kým trenér Patrik Augusta na turnaj do Švédska odcestuje? Národní tým oznamuje nominaci na tiskové konferenci v prostorách O2 areny, kterou můžete sledovat v přímém přenosu od 13:30.