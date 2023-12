Obhajoba juniorského stříbra? Snít můžeme všichni, hlásí trenér Augusta

Medaili z posledního šampionátu má doma šestice nominovaných. Obránci Čech s Hamarou a útočníci Kulich, Šapovaliv, Šalé a Sapoušek. „Mají vítězný duch, čuchli si k úspěchu. Doufám, že dokážou nakazit ostatní. Ví, co je pro úspěch potřeba a věříme, že budou lídři přirozeně, ne jenom proto, že jim to řekneme,“ přeje si Augusta.

Právě Kulich je jediným hráčem, který se k národnímu týmu připojí až v dějišti šampionátu. Měl by být jednou z opor týmu, který se pokusí zopakovat historický počin z minulého mistrovství.

I přes poslední úspěch však Češi favoritem turnaje podle sázkových kanceláří nejsou. „A to je dobře! Ale uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní a uvidíme, kde nás to vykopne,“ prohodil Augusta na úterní nominační tiskové konferenci.

Plánujete proti svému předchůdci Rulíkovi něco měnit?

Systém je velice podobný. V určitých fázích hry se hráči budou jinak pohybovat, ale nadále chceme hrát aktivně, nedávat soupeři prostor a být dobří při forčekinku ve dvou hráčích. I proto jsme vybírali dobré bruslaře a hráče, kteří se umí odpoutat od soupeřů. Asi to nebude tak fyzický turnaj jako v zámoří, bude to hodně o bruslení.

Po pěti letech se juniorské mistrovství hraje v Evropě. Nebude to pro vás paradoxně problém, když jste nominoval sedmnáct hráčů ze zámoří?

Věřím, že ne. Hráči dolétávají už nyní a turnaj začíná až 26. prosince, čas na otočení časového pásma mají dostatečný. Jediné, co bude jiné, jsou rozměry hřiště, je to letiště. I proto jsme zvolili Příbram jako tréninkovou halu, má velký led. Pár věcí v systému kvůli tomu změníme.

Jak jste hráče ze Spojených států a Kanady vybíral?

Mluvili jsme s kluky, co ve Státech žijí. S Vencou Prospalem, Láďou Šmídem, Markem Židlickým. A hodně jsem toho nakoukal na videu. Uvažovali jsme o inspekční cestě, ale byla hodně logisticky náročná, dost bychom museli přejíždět a ani jsme neměli garanci, že by všichni hráli. S některými kluky jsem zůstával v kontaktu přes telefon.

Viděl jste mezi zámořskou juniorkou a tou českou velký rozdíl?

V zámoří jsou i na juniorku nabité arény, hokej je přímočarý a rychlý. I v Česku jsem viděl spoustu dobrých zápasů, ale také hodně pomalých a ne tak kvalitních, což je dané odchodem hráčů do zámoří. Hráči z extraligy mají navíc menší čas na ledě a po nějaké patnácté minutě už byli na mezinárodních akcích unavení. Hráči, co přijedou ze zámoří, jsou lépe nachytaní na tempo a zátěž.

Hlavní trenér Patrik Augusta na nominační tiskové konferenci před MS do 20 let.

Nevybral jste Jakuba Dvořáka a Jaromíra Péreze z Liberce, kteří patří mezi špetku těch, kteří hrají extraligu pravidelně. Proč?

Dvořák nominaci odmítl z osobních důvodů. Nejsem kompetentní se k tomu více vyjadřovat. Pérez byl nominaci velice blízko, hrál dobře, ale v tuto chvíli jsme se rozhodli pro tyto hráče.

Figuruje mezi náhradníky?

Máme připravených osm obránců a osm útočníků, hráči i kluby o tom vědí. Ale samozřejmě máme už teď o tři hráče víc, které budeme vyřazovat. Nikdy ale nevíte, co se může stát. Musíme být nachystaní na všechno. A co se Járy Péreze týče, troufám si říct, že je první na řadě.

Naopak jste ukázal na Adama Jiříčka, který kvůli ošklivé srážce od konce listopadu nehrál.

Měl otřes mozku, ale naštěstí ne moc silný. Měli jsme domluvu s Plzní, že ho nebude nasazovat do zápasů, i když je teoreticky hrát mohl. Dostal týden volno, minulý týden byl dvakrát na ledě a připravoval se kondičně, s námi už také trénoval. Budeme doufat, že nějakou další velkou pecku nedostane, ale cítí se dobře a nemá žádné limitace.

Je naopak někdo, kdo vám v týmu z různých důvodů chybí?

Na rovinu, nemyslím si, že bychom byli špatní z toho, že někoho nemáme. Pár hráčů vypadlo kvůli zranění, třeba Adam Jecho, který má dobrou sezonu, kvůli kolenu. Věříme, že nominovaní hráči jsou stejně kvalitní a s momentální formou možná i kvalitnější.

S jakými ambicemi do Švédska odletíte?

Hrát nejlepší možný hokej, uspět v každém zápase a ačkoliv nechci používat klišé, tak jít krok po kroku. Ideálně se pořád zlepšovat. Všechny týmy mají určitou šanci, snít můžeme všichni.