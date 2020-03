Ještě nekončím, hraju dál. Veterán Thornton už pokukuje po další sezoně

„Ještě mi zbývají roky hraní,“ měl Thornton zaslat v textové komunikaci novináři z kanadské televize TSN. Zůstane nadále v San Jose? Tam mu smlouva za dva miliony dolarů letos skončí.

Zatím není jasné, kdy přesně, protože NHL sezonu nezrušila, pouze pozastavila. A objevují se modely, jak dohrát alespoň play off přes léto a podzim.

Boj o titul ale proběhne bez San Jose a Thornton dal v únoru veřejně najevo, že chce před ukončením kariéry vyhrát Stanley Cup.

Ukazuje se, že se Sharks k němu jen tak nedokráčí. V současné nedohrané základní části pobývají na třetím místě od konce, Thornton proto před uzávěrkou přestupů toužil přestoupit do jiného týmu s ambicemi pro play off.

Když to nevyšlo, veřejně si posteskl: „Chtěl jsem výměnu, honím pohár už přes dvacet let, stárnu. Bylo by hezký dostat šanci. Nevím, proč to nevyšlo.“

Možná trochu tušil, Thorntona chrání smluvní doložka o nevyměnitelnosti a podle zdrojů TSN byl ochotný přestoupit pouze do týmů jako Pittsburgh, Tampa Bay, Dallas, Colorado a Boston.

Před startem příští sezony bude záležet čistě na něm, komu se upíše - pakliže o něj pochopitelně někdo projeví zájem.

Zejména bostonská štace by vzbudila velký ohlas, Bruins Kanaďana v roce 1997 draftovali, on za ně odehrál téměř osm sezon, dělal jim kapitána.

To by byl pěkný návrat a příběh ke sledování.